Questione alberi, l'assessore Depalo replica a PrimaVera Alternativa

Nelle scorse giornate PrimaVera Alternativa aveva sollevato il problema dei vasi piantati nel terreno al momento della piantumazione di nuovi alberi, soprattutto in Villa Comunale. Una pratica bizzarra, proprio in un'epoca in cui si tende ad evitare utilizzo di plastica.La denuncia del partito di opposizione cittadina non è passata inosservata agli occhi dell'assessore al ramo,, che ci ha chiesto di poter replicare.Non è la prima volta che questa immagine viene pubblicata per far venire fuori una rappresentazione diversa rispetto alla realtà dei fatti.La foto utilizzata da PVA si riferisce alla piantumazione dei circa cento lecci messi a dimora, all'interno di alvaretti vuoti da anni, a seguito della riqualificazione della Villa comunale Palombella, consegnata a fine dicembre 2019. Le nuove alberature, piantumate da uno dei vivai più quotati della zona, sono state messe a dimora utilizzando vasi del tipo retinato che consentono di tenere più a lungo la zolla compatta e protetta, un rimedio perfetto per piante in fase di crescita.Questo metodo consente una traspirabilità eccezionale, favorendo una radicazione robusta in grado di rompere la minima resistenza dell'involucro a seguito del fisiologico sviluppo.Per quanto attiene invece la situazione attuale dei lecci, il disseccamento è determinato da quanto rappresentato (foto in home, ndr) ma a causa di un attacco parassitario del Kermes Vermilio, insetto omottero, diffuso in tutti i comuni dove queste piante sono presenti in massa, come a Giovinazzo.Per tali ragioni sono stati eseguiti i trattamenti endoterapici, riscontrabili nella determina n.112/2023 del 25.07.2023. unici in grado di evitare la soccombenza di questa tipologia di alberature e tali trattamenti verranno riproposti nei mesi di giugno/ luglio come profilassi prevede.No, nient'affatto, la stampa fa il suo dovere e dà voce a più punti di vista come è giusto che sia nel dibattito democratico. Per questo vi ho chiesto spazio anch'io.Invece agli avversari politici chiedo correttezza: piuttosto che disinformare, magari nel tentativo di generare polemica vuota e determinata solo da scopi propagandistici, sarebbe sempre meglio informare accuratamente la gente.