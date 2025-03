Nuove alberature sui lungomari: le parole del sindaco Sollecito - VIDEO

Giovinazzo prova a rifarsi il look sui due lungomari, ma questa volta la rigenerazione riguarda il verde pubblico. Come anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, venerdì 21 marzo, sono in corso i lavori per piantumare 135 nuovi alberi di "ficus australis" a Ponente e 35 nuovi alberi della stessa specie a Levante (su quel litorale saranno complessivamente 71).Piccoli intoppi proprio sul lungomare Marina Italiana, nell'espianto dei vecchi pini marittimi della zona dell'ex carcere, dove le radici hanno inevitabilmente danneggiato il marciapiede. Operai al lavoro, dunque, per un piano che prevede l'aumento delle alberature soprattutto a Levante, ma anche in piazza ed altre piantumazioni in viale De Gaetano. Spiega tutto in un video il sindaco, Michele Sollecito. Eccolo integralmente riproposto sotto il nostro scritto.