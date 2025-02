Completata la potatura degli alberi della Villa Comunale

Continua in queste settimane l'attività diLa scorsa settimana è stata portata a termine - non sarà sfuggito a molti - la potatura degli alberi presenti all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella".L'intervento, ricordano da Palazzo di Città, non era stato effettuato prima poiché le piante erano sottoposte ad endoterapia e per due anni, come prescritto dall'agronomo incaricato dalla precedente amministrazione comunale, non si poteva procedere alla loro potatura. L'ipotesi che trapela dall'amministrazione comunale è che tra maggio e giugno prossimo ci sarà bisogno di un terzo intervento sugli alberi della Villa.Un trattamento necessario per scongiurare il pericolo "cocciniglia" già presente e che si sta combattendo.Altri interventi sono stati operati negli ultimi mesi all'interno della villetta di viale Moro, in corso Dante Alighieri, in piazza Sant'Agostino ed in piazza Vittorio Emanuele II.