Touringame 2025: San Giuseppe in pole position al Gamberemo

ovvero il palio dei piccoli ideato ed organizzato dallaguidata da Vito Fumai, evento inserito nel cartelloneSi sono svolti nella giornata di venerdì 4 e sabato 5 luglio i giochi riservati a ragazzine e ragazzini da 10 ai 13 anni. I teatri delle competizioni di abilità e forza, dalla marcia dei portatori al tiro alla fune, passando per la staffetta con la boa, il minibasket, il minigolf, la gara dei fiscoli e il lancio della spugna, sono stati il campo "Don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino e la piscina Netium.A prevalere con 54 punti totali è stato il rioneche partirà dunque in pole position nella griglia del 14 agosto, quando piazza Vittorio Emanuele II e Cala Porto ospiteranno il Gamberemo dei "grandi". Dietro i biancoverdi, ex aequo sono finiti i rioni Concattedrale e Immacolata con 50 punti. Ultima piazza in comune per Sant'Agostino e San Domenico con 42 punti totalizzati.Sono state due giornate di grande divertimento, di competizione sana ed aggregazione per i giovanissimi delle cinque squadre. Ad agosto, invece, sarà battaglia vera, spigolosa, come si confà ad un Palio.Sotto il nostro articolo le foto della due giorni delper cui ringraziamo Florinda Bavaro e Cristina Iride.