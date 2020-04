Tommaso Depalma e Luca Barbone in diretta su GiovinazzoViva questa sera

Il Sindaco ed il presidente ARAC saranno ospiti dalle 19.30 per parlare di commercio e turismo e prospettive per la ripartenza

Ancora una diretta perquesta sera, 27 aprile, a partire dalle ore 19.30. Saranno nostri ospiti il Sindaco,ed il Presidente dell'Associazione Ristoratori Albergatori e Commercianti (ARAC),Si discuterà degli ultimi contatti tra Palazzo di Città ed imprenditori, di ripartenza graduale in vista di un'estate che si spera migliore rispetto alla primavera, dando voce come sempre alle domande da casa, soprattutto a quelle degli imprenditori del settore, ad esempio su tassazione e occupazioni di suolo pubblico.Faremo anche il punto della situazione su controlli della Polizia Locale, nuovi bandi per incentivare il commercio e cercheremo di immaginare scenari futuri per diverse categorie di artigiani e commercianti.Tutto a partire dalle ore. Modera Gianluca Battista.