Tavoli e sedie abusivi su suolo pubblico: chiuso un bar per 7 giorni

nei confronti di una caffetteria di Giovinazzo. La, a conclusione di un'attività specifica finalizzata a contrastare l'occupazione abusiva di suolo pubblico, ha sanzionato il titolare di un'attività, per cui è scattata, dal 4 al 10 dicembre prossimi.Gli agenti diretti dal maggiore, per contrastare i consueti fenomeni di occupazione abusiva degli spazi di proprietà dell'Ente comunale e per combattere la pratica del, stanno proseguendo una serie di controlli in città per verificare il corretto uso delle aree pubbliche e per sanzionare chiunque, tra i titolari di bar, pub, pizzerie, ristoranti e rosticcerie, occupi il suolo pubblico per fini commerciali senza averne titolo, ovvero senza l'autorizzazione.In un episodio finito all'attenzione nei controlli - che dall'estate si sono prolungati ad ottobre -, laha elevato tre verbali di contestazione alla stessa attività (una caffetteria a Ponente), a distanza di soli: il 3 maggio, il 28 luglio e il 5 ottobre ​«sono stati accertati, complessivamente - si legge sull'ordinanza sindacale n. 61 del 22 novembre scorso -, tre distinti episodi di indebita occupazione di suolo pubblico, sempre di».Ora, dopo i verbali, è giunta l'ordinanza di chiusura temporanea dell'esercizio di somministrazione pera firma del sindaconei confronti dell'attività commerciale che, secondo gli investigatori, avrebbe violato l'articolo 3 di una legge del 2009, la n. 94, sulle violazioni in materia di sicurezza cittadina.