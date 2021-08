Strisce pedonali sbiadite: La Nostra Città Giovinazzo sollecita interventi

«Numerose sono le segnalazioni di cittadini che lamentano l'emergenza delle strisce pedonali in tantissime vie cittadine. Le strade più colpite sono le vie più a scorrimento veloce: Via Bari e Via Molfetta. La segnaletica orizzontale, che indica con le strisce bianche la zona deputata all'attraversamento pedonale è del tutto sbiadita e si confonde ormai con l'asfalto nero».La denuncia arriva dal movimento, guidato da, che ha raccolto l'indignazione e la preoccupazione di tanti cittadini.«Il pericolo per i pedoni, gli anziani e ragazzi, mamme con i passeggini è ormai grave a Giovinazzo - ammoniscono da LNC -. Molti incidenti o investimenti sono stati evitati per fortuna e per l'accortezza di tanti pedoni che hanno evitato il peggio. Pedoni esasperati e timorosi di attraversare e questo è ormai un sentimento diffuso. Si ha paura, soprattutto se si è anziani».L'indice è puntato sugli amministratori e sullo scarso rispetto delle regole: «Molti sono arrabbiati con l'attuale amministrazione e con automobilisti e motociclisti che a volte non rispettano il Codice della strada e procedono a velocità sostenuta - ribadiscono dal movimento civico -. Noi della Nostra Città Giovinazzo abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di lamentela, tanta rabbia e rassegnazione di pedoni che ritengono molto grave l'assenza dell'amministrazione comunale su questo argomento. Qualcuno ha detto: "che cosa aspettano che ci sia il morto per intervenire e ripristinare le strisce pedonali?"».La chiusura appare inevitabile conseguenza delle constatazioni precedenti: «Invitiamo il Sindaco - si legge - a porre immediatamente fine a questa emergenza stradale e consigliamo che almeno nelle vie più frequentate e a scorrimento veloce che le strisce bianche pedonali siano evidenti, con un fondo rosso per mettere in risalto il passaggio dell'utenza. Intervenire presto e bene potrebbe salvare vite umane», è il monito.