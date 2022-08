Galizia sbotta: «Non sono un voltagabbana»

«Non avrei mai voluto polemizzare, non è una pratica che mi appassiona perché la reputo sterile perdita di tempo.Tuttavia l'accusa di essere un voltagabbana è un giudizio che non può essere ignorato, soprattutto se proveniente da chi non è in grado di fare politica e vive solo di protagonismo».Non ha dubbi: chi lo accusa di essere passato da una parte all'altra degli schieramenti politici presentatisi gli scorsi 12 e 26 giugno alle urne, non ha lo spessore politico per farlo.«Nascondere la verità e accusare gli altri di comportamenti censurabili solo per nascondere la propria incapacità di fare politica non può essere ignorato - continua Galizia, leader della lista La Nostra Città Giovinazzo - . Per quanto mi riguarda, e lo chiarisco solo per rispetto degli elettori che hanno avuto fiducia nella lista, avevo anticipato che mi sarei impegnato politicamente se Officina22 fosse stato un laboratorio politico e avesse aperto ai moderati. Chiarii, immediatamente, che per poter andare tutti insieme e vincere bisognava trovare l'unità sul candidato Sindaco e che, così facendo, avremmo vinto al primo turno. A riprova di quanto affermavo, al primo turno i due schieramenti hanno superato abbondantemente il 60%. Mi ero speso per fare comprendere che partecipare alle elezioni divisi avrebbe solo danneggiato i due schieramenti. Ero e sono convinto che spostare la politica troppo a sinistra - è la sottolineatura già operata prima del ballottaggio - per progetti personali e fare accordi segreti non è mai indicatore di buona politica».Poi Galizia torna a parlare della candidatura di de Gennaro: «Il sogno di Daniele de Gennaro era quello di essere alleato con Sinistra Italiana, al primo turno, per accordi poco chiari o comunque mai rivelati, e poi con il PD, al ballottaggio, con accordo segreto per denigrare gli elettori delle due liste dei moderati. L'importante era l'accordo con il PD (un vecchio sogno nel cassetto).Vorrei ricordare a Primavera Alternativa che accusare di tradimento, denigrare ed ignorare il contendente politico - è poi una posizione che fa riferimento al voto del 26 giugno - non è politicamente corretto e denota cattivo gusto e limitata arguzia politica.Ho appoggiato Michele Sollecito e la sua coalizione perché ho ritenuto, per il bene di Giovinazzo, che fosse il Sindaco più capace e idoneo - è una presa di posizione che chiarisce definitivamente la scelta di campo di Galizia e dei suoi al ballottaggio -. La vittoria di Daniele de Gennaro sarebbe stata una sconfitta per tutta Giovinazzo. Daniele sarebbe stato vittima della vittoria e schiavo di una sinistra estrema e inconcludente», è l'affondo che mira soprattutto al partito del segretario regionale Nico Bavaro.Infine Galizia rimarca la capacità di Sollecito, che viene dal mondo cattolico, di centrare l'obiettivo guardando alle forze moderate: «Ringrazio Michele Sollecito per aver creduto nei pochi voti dei moderati e per la sua umiltà nel chiedere aiuto. Le forze moderate saranno sempre l'ago della bilancia, ignorare e denigrare chi è moderato è politicamente scorretto e democraticamente mortificante», è la conclusione di Galizia.