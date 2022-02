Galizia molla de Gennaro e punta ad un centrosinistra unito e moderato

Un centrosinistra unito, ma che guardi alle forze moderate.È questo in sintesi il pensiero di, leader del movimento, che nelle ultime ore ha pubblicato una nota che ha spiazzato chi non conosceva alcuni retroscena.«Ribadiamo con ulteriore fermezza - ha sottolineato l'ex comandante della locale stazione dei Carabinieri -, che la Nostra Città Giovinazzo non prenderà parte ad eventuali primarie di coalizione e lascerà libertà a chi vorrà parteciparvi. Appare evidente - ha rimarcato, spiazzando chi era convinto del contrario - che non stiamo nella coalizione del candidato sindaco Daniele de Gennaro. Attualmente stiamo all'interno di un gruppo di moderati - ha quindi evidenziato Antonio Galizia - e siamo pronti al dialogo con chiunque voglia l'unità dell'intera coalizione di centrosinistra. Abbiamo dato ampia disponibilità al Partito Democratico ad un confronto costruttivo per raggiungere l'obiettivo che tutti auspichiamo. In politica la chiarezza, la lealtà e la trasparenza sono il vero valore aggiunto», è stata la sua chiosa.Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione da fonti vicine al movimento La Nostra Città, la posizione sarebbe cambiata quando è stato chiesto a Daniele de Gennaro di fare un passo indietro per il bene dell'intera coalizione. L'avvocato amministrativista e PrimaVera Alternativa hanno tirato dritto (ed è comprensibile) ed hanno anche posto a loro volta veti su figure che non erano nel progetto originario. Da questa posizione è scaturita una frattura, difficile da ricucire. Galizia, che non ha pregiudiziali sull'avvocato e che pure era stato molto duro col PD in un recente passato, avrebbe invece preso a dialogarci allorquando è comparso il nome della preside Maria Rosaria Pugliese quale candidata sindaca, molto apprezzato da diverse compagini di quell'area politica e sempre più vicina all'ufficializzazione da parte della segreteria guidata da Mimmo Brancato.Difficilissimo dire cosa accadrà di qui a qualche giorno, ciò che è vero oggi, non lo sarà poi, ma di certo Antonio Galizia ed i suoi spingono per un progetto nuovo in cui i moderati abbiano un ruolo attivo, evitando liste più vicine alla sinistra radicale.