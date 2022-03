La Nostra Città Giovinazzo contro l'astensionismo

Un appello accorato al voto e non lasciare le urne semideserte come capitato in altre parti d'Italia.Torna a far sentire la sua voce il movimento civicoe lo fa attraverso il suo leader«La Nostra Città Giovinazzo invita tutti ad andare a votare - si legge in una nota firmata dallo stesso Galizia -. Molti mi stanno dicendo che non andranno a votare. In tanti sono stanchi, stufi, nauseati e schifati dalla politica. Sempre le stesse facce, sempre i soliti manovratori, sempre i soliti noti occupano tutto lo spazio politico.Altri mi stanno dicendo che a loro la politica non interessa e che vogliono starne lontani e che non vogliono neppure parlare di politica. Questo modo di fare, di pensare e di agire consolida invece la mala politica - è l'osservazione -. Il disinteresse della politica paradossalmente fa sì che sia la politica ad interessarsi a te e nel modo peggiore».Per«Tutti, come cittadini, abbiamo il dovere di rivolgere il giusto interesse alla politica. La partecipazione dà la possibilità di scegliere i futuri amministratori ed essere parti attive nelle competizioni elettorali, per avere la possibilità di scegliere i migliori amministratori.Il futuro del nostro paese dipende da noi e dalle nostre scelte. Se non partecipiamo, non ci impegniamo a fare politica, non abbiamo nessun diritto di lamentarci se il paese non viene amministrato dai più competenti. Chi non si interessa di politica - rimarca - non avrà gli strumenti necessari per rivolgere le legittime critiche né di indignarsi per l'inerzia degli amministratori che non asfaltano le strade e che non curano la segnaletica stradale. Avranno poca voce per lamentare l'insufficiente illuminazione, la mancanza di verde pubblico, l'abbandono di spazzatura e la scarsa pulizia del paese. E chi non si occupa di tutto questo non potrà lamentare la mancanza di crescita e di sviluppo o l'assenza di opportunità di lavoro, ovvero delle tasse sempre più elevate, l'eccessivo spreco di denaro pubblico e l'abbandono di beni comunali.Chi non vota e non si interessa alla politica non ha nessun diritto e non può lamentarsi», è la sua conclusione eloquente.Galizia ed il suo movimento sosterranno la candidatura a sindaco di Maria Rosaria Pugliese, unica donna candidata alla poltrona di primo cittadino in questa tornata elettorale.