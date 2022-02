Primarie centrosinistra, La Nostra Città Giovinazzo non vi prenderà parte

«La, dopo aver atteso per tutto il mese di gennaio 2022 il nominativo del candidato sindaco del PD per le primarie, ha sollecitato l'indicazione di una data utile per invitare gli elettori a scegliere il candidato sindaco da presentare in rappresentanza della coalizione. A tutt'oggi non abbiamo ricevuto indicazioni e con rammarico prendiamo atto che da parte del PD non c'è la volontà di accettare la nostra proposta».È questa la posizione del movimento civico guidato da, che già nei mesi scorsi aveva preso una netta posizione in favore di«Tale deduzione - continua la nota - è confermata dal continuo temporeggiare nel manifestare il nominativo del candidato sindaco e sulla indicazione della data per l'esercizio del voto delle primarie. Qualora il PD e PrimaVera Alternativa raggiungessero l'accordo per le primarie, tenuto conto dei tempi ristretti,In alternativa procederemo con il nostro candidato Daniele de Gennaro con iniziative autonome.Quest'ultima iniziativa ha radici profonde - è l'affondo -, nella convinzione che la politica, incidendo profondamente nella vita quotidiana dei cittadini,Fra qualche giorno pubblicheremo il nostro programma che valorizza il benessere delle persone e dell'ambiente», è la conclusione.