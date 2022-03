Galizia convinto: «Pugliese aggiungerà qualcosa all'amministrazione giovinazzese»

«Dopo un laborioso lavoro per la designazione di un candidato Sindaco che rappresentasse i valori di "La nostra città Giovinazzo" la scelta è stata a favore dellaDirigente Scolastica dell'istituto "Don Tonino Bello", conosciuta da tutta la cittadinanza giovinazzese anche per il suo precedente incarico di Dirigente della Scuola Elementare "Don Saverio Bavaro" di Giovinazzo».Così Antonio Galizia sull'appoggio del suo movimento, La Nostra Città Giovinazzo, alla candidatura della preside, sostenuta da altre cinque liste e candidata voluta fortemente dal Partito Democratico.«È ben noto - spiega poi - che "La Nostra Città Giovinazzo" ha precedentemente partecipato, per la scelta del prossimo candidato Sindaco, a votazioni interne al gruppo, individuando come papabili candidati Alberto Rucci, espressione del PD e Daniele De Gennaro. Dopo essere risultato vincitore De Gennaro ci siamo impegnati a sostenerlo fino a quando non si fosse reso disponibile un candidato di maggiore spessore ed esperienza nella gestione della cosa pubblica e nell'amministrazione.Quando, pertanto, ci è stata proposta laappartenente alla società civile e super partes, abbiamo ripetuto le votazioni per scegliere il candidato Sindaco, stavolta tra Daniele de Gennaro e Maria Rosaria Pugliese. Il risultato è stato una vittoria schiacciante a favore della Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese. La Prof.ssa Pugliese è stata la scelta del 99% dei votanti, che l'hanno voluta sia perché proveniente dalla società civile sia per le sue qualità particolarmente elevate.è, infatti, dotata di altissimo livello culturale - continua Galizia - e notevole spessore sociale, emersi soprattutto in ambito scolastico dove ha svolto un lavoro encomiabile, raggiungendo risultati di straordinario rilievo.La prof.ssa Pugliese non ha mai fatto politica per vivere, pur conoscendo perfettamente quel mondo. Può vantare, in particolare, di essere un ottimo manager, di cui la città di Giovinazzo ha bisogno per poter amministrare bene e rimediare, così, ai disservizi, incancrenitisi, dopo numerosi anni di gestione mediocre.La prof.ssa Pugliese è, inoltre, donna - aggiunge Galizia - e come tale saprà aggiungere quel qualcosa in più che all'amministrazione giovinazzese è sempre mancato. Dotata di competenze e conoscenze, nonché di capacità gestionale eccelsa, la Pugliese saprà adempiere al compito gravoso di risollevare una città che, come tante altre città italiane, esce ferita da due anni di crisi economica-sociale, oltre che sanitaria. Abbandonare Giovinazzo nelle mani di chi la vorrebbe paralizzata significherebbe condannarla ad uno stato di degrado irreversibile, costringendola a sottostare ancora a scelte penalizzanti. Giovinazzo ha bisogno di nuovi stimoli - conclude - e amministratori competenti e incontaminati dalla cattiva politica del passato».