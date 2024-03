Uova di Cioccolato AIL, ottima risposta dei giovinazzesi

Giovinazzo ha risposto presente ancora una volta. La campagna, a sostegno della ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma è stata appoggiata da tanti cittadini e cittadine che non hanno lasciato soli i meravigliosi volontari, coadiuvati dagli scout della locale sezione AGESCI.Tra sabato 16 e domenica 17 marzo, infatti, sono state venduteper un importo totale tra vendita ed oblazioni volontarie di(il rendiconto ufficiale si potrà visionare sul sito ufficiale di AIL BARI tra qualche giorno). Danaro raccolto a beneficio di ricercatori, medici e personale sanitario in lotta quotidiana per sconfiggere le leucemie ed i mielomi e per sostenere le famiglie degli ammalati.«I volontari della sezione AIL di Giovinazzo - si legge in una nota - ringraziano tutti i cittadini che ogni anno sostengono e ci sostengono. Rinnoviamo altresì l'invito a chiunque voglia avvicinarsi per dare un contributo fattivo come volontario. La ricerca - si sottolinea - ha bisogno non solo di sostegno economico ma anche di un impegno annuale nelle piazze e nelle strade delle nostre città. Per qualsiasi informazione in tale senso è possibile chiamare il numero 3490783736 (Francesca)».