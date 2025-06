Sacro Cuore di Gesù, celebrata la festa liturgica nella parrocchia Sant'Agostino

Parrocchia Sant'Agostino in festa in queste ore per ilNella serata di venerdì 27 giugno è stata celebrata la solennità liturgica durante la messa vespertina officiata da, vice parroco, il quale ha ribadito durante l'omelia alcuni concetti chiave per vivere a pieno il senso profondo di questa ricorrenza:«Il Signore cerca la pecora smarrita - ha detto - che può essere ognuno di noi e, una volta trovata, se la carica sulle spalle e fa festa. E questo commino di conversione - è stata la sottolineatura - non dura un solo giorno. Il Signore fa il bene per amore del bene, a prescindere da un nostro grazie, e lo fa per sempre. Anche la festa esterna - ha concluso il giovane sacerdote - dev'essere espressione del bene che esce dal nostro cuore, così come è uscito dal cuore del Signore. La festa parte dal cuore e diventa esterna», è stata la riflessione finale che è sembrata un invito.Raffinato il concerto "Suoni e secoli" tenutosi dopo la celebrazione a cura del Quartetto Vernè. Prima della messa vespertina, la bassa banda "L'Armonia Molfettese" aveva aperto i festeggiamenti solenni con la sua musica per le strade.Intanto nella serata di oggi, sabato 28 giugno, il programma varato dall'Associazione Sacro Cuore di Gesù presieduta da Michele Depalo prevede alle ore 19.00 la Santa Messa vespertina ed alle 20.00, in piazza Sant'Agostino, "Music flow" - I grandi successi degli anni '80.Domani, domenica 29 giugno, grande festa esterna con la processione ed i fuochi pirotecnici dal Molo di Levante.