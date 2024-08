Stasera a Giovinazzo ci sono Paolo Belli e la sua Big Band in concerto

Questa sera, mercoledì 21 agosto, ildifarà tappa a Giovinazzo, trasformando la grande piazza Vittorio Emanuele II in un vivace palcoscenico di musica. Sarà questa la pirotecnica chiusura dellaUn mix irresistibile di canzoni e parole che sta appassionando e rendendo protagonista il pubblico di tante piazze in Italia, registrando il tutto esaurito.L'artista emiliano porterà sul palco giovinazzese uno show con i suoi grandi classici comee tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con la suaun gruppo affiatato che collabora con Paolo Belli non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro.Laè composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all'armonica.