I fuochi d'artificio della Festa Patronale - FOTO

6 foto Fuochi d'artificio Festa Patronale Giuseppe Dalbis

Sono stati apprezzati da molti giovinazzesi e da tanti visitatori di città viciniore i dueIl primo a cura a cura della "Maxima Fireworks" di Bitonto, il secondo, quello del lunedì, della "Emotional Fireworks" di Gioia del Colle.Si è trattato di due spettacoli a media intensità di colpi, come previsto dall'autorizzazione prefettizia permanente del nuovo sito sul Molo di Levante, idonei alla zona in cui sono stati sparati. In migliaia sono accorsi su via Marina, in Cala Porto ed a Ponente per poterli vivere con amici e parenti e si è trattato di una bellissima cornice in cui poter chiudere la prima parte della Festa. Da stasera spazio alla musica.Noi vi raccontiamo questa chiusura colorata attraverso alcuni nostri scatti.