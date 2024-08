Festa Patronale, oggi la serata dedicata ai giovinazzesi nel mondo

La Festa patronale in onore dellaè anche occasione per accogliere e per omaggiare i concittadini residenti all'estero e in altre città italiane, che tornano a Giovinazzo proprio per tale circostanza.Anche quest'anno il Comitato Feste Patronali rinnova la tradizione di dedicare a loro un momento di incontro che sia anche occasione di dibattito sull'attuale senso della mobilità e di condivisione di problematiche, prospettive e valori della condizione di fuori sede, senza dimenticare il legame con la terra natia, che si riveste di nuovi significati.Alle 20.00, pertanto, appuntamento nella centralissimaper un talk a cui interverranno alcuni giovani concittadini, insieme a figure storiche dell'emigrazione giovinazzese, che porteranno la loro esperienza di crescita professionale all'estero senza dimenticare radici e tradizioni di origine. A loro verrà anche rilasciato un riconoscimento da parte del Comitato Feste Patronali.A condurre il talk sarà lo scrittore e giornalista, attivo nell'associazionismo pugliese a Milano, secondo il quale «l'attuale mobilità per la crescita personale e professionale dovrà nutrirsi dei valori della cultura d'impresa, dell'efficienza e di un'etica del lavoro e della responsabilità. Su tali temi e sul legame con Giovinazzo per la migliore qualità della vita delle nuove generazioni, ascolteremo chi ha già compiuto questi percorsi raggiungendo livelli di eccellenza».Insieme con lui ci sarà Marilena Farinola, giornalista di Tele Dehon.All'evento parteciperanno il Sindaco Michele Sollecito, l'assessora alla Cultura Cristina Piscitelli, il presidente del Comitato Feste Patronali Francesco Cassano e alcuni imprenditori attivi sul territorio. A seguire il concerto sinfonico dell'Orchestra Biagio Abbate che offrirà un omaggio musicale al maestro Ennio Morricone.