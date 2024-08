Festa Patronale Giovinazzo, Sollecito plaude al ritrovato senso di comunità

«Con la bellissima esibizione di Paolo Belli Ufficiale e della sua Big Band si chiude latutto è andato nel migliore dei modi, ringraziamo quanti si sono adoperati per la buona riuscita di questi giorni, in primis il Comitato Feste guidato da Francesco Cassano».Il sindaco di Giovinazzo,è raggiante sui social per come siano andati otto fantastici giorni, quelli che accomunano tutti i giovinazzesi.«Al di là delle frasi di circostanza - è una sottolineatura che fa ben sperare per un futuro con minori divisioni pregiudiziali - permettetemi di scrivere come sia stato bello vedere che per alcuni giorniho visto collaborare persone distanti e di estrazione diversa (anche politica), ognuno di noi ha avuto la capacità di mettere ciascuno a suo agio e di operare al meglio. La festa è di tutti i giovinazzesi ed è giusto che si vada avanti tutti insieme. Un caro saluto a quanti in queste ore sono tornati o stanno tornando al lavoro, spesso lontano da Giovinazzo», è stato il suo pensiero rivolto ai tanti migranti.