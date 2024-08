Festa Patronale, il programma dell'ultimo giorno

21 agosto

Si concluderanno quest'oggi, 21 agosto, i festeggiamenti solenni in onore di. Giovinazzo vivrà un ultimo intenso giorno di una festa iniziata il 14 agosto scorso con l'accensione delle luminarie prima del Gamberemo.Quest'oggi due messe, al mattino ed ai vespri, a chiusura di un intenso periodo di preghiera, in cui la Concattedrale di Santa Maria Assunta ha accolto migliaia di fedeli dall'alba a tarda sera, con appuntamenti liturgici e culturali, questi ultimi legati al culto mariano nella città di Giovinazzo, di alto spessore.Poi, in serata, estrazione dei biglietti vincenti lotteria e soprattutto l'atteso concerto diin piazza Vittorio Emanuele II, ennesimo evento musicale di spessore dell'estate giovinazzese. Eccovi dunque il programma giornaliero.Ore 8.00 - Santa Messa in Concattedrale;Ore 19.00 - Santa Messa in Concattedrale;Ore 20.30 - Estrazione biglietti vincenti lotteria - sede Comitato Feste ai piedi di Palazzo di Città;Ore 21.00 - Concerto di Paolo Belli e la sua Big Band in piazza Vittorio Emanuele II.