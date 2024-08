15 foto Paolo Belli e la Big Band a Giovinazzo Gianluca Battista

Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare e tanti altri ancora.hanno stregato piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo con un concerto che ha divertito diverse generazioni di spettatori. Ritmo, empatia, assoli e digressioni in chiavi sempre diverse che hanno stregato i tanti accorsi anche dai centri viciniori per l'appuntamento musicale di chiusura della Festa Patronale 2024.Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax (l'eugubino virtuoso dello strumento, capace di sketch esilaranti con Belli), Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all'armonica (un numero 10 estroso nell'ensemble) hanno letteralmente scherzato in musica con il cantautore emiliano nativo di Formigine, nel modenese, da anni volto notissimo di Mamma Rai.Quello di piazza Vittorio Emanuele II è stato un percorso lungo un trentennio, quello di una carriera in crescendo, ma è stato uno spettacolo che ha saputo riarrangiare in chiave swing anche grandi successi del secolo scorso, sino ad arrivare ai giorni nostri. Lui, Paolo Belli, sorriso stampato sulle labbra, istrionico, ha fatto della sua capacità di vivere a contatto con il pubblico il suo punto di forza ed i brani suonati sono stati ballati e cantati veramente da tutti. Emozionante l'omaggio a Toto Cutugno, Renato Carosone, Enzo Jannacci e Paolo Conte, prima del saluto alla Puglia con Domenico Modugno.Il concerto-evento dia Giovinazzo è stato questo, ma è stato anche carezze e baci alle persone con handicap in prima fila, è stato un feeling particolare col pubblico, è stato un finale inaspettato, denso di emozioni, con un congedo che ha affondato le radici anche in qualche personalissima sofferenza. E poi l'invito giunto proprio da lui al sindaco Michele Sollecito ed al presidente del Comitato Feste, Francesco Cassano, a continuare a portare avanti le nostre tradizioni, rinverdendo quella fede che solo a queste latitudini riesce a mescolare aspetti popolari e liturgici la cui origine è lontanissima nel tempo.Una piazza intera lo ha omaggiato ed ha omaggiato formidabili "maestri" musicisti che da 18 anni accompagnano Paolo Belli nell'avventura televisiva del prime time del sabato sera in "Ballando con le Stelle", lo show più visto della tv italiana.Si chiude così il sipario sullain onore diben organizzata dal Comitato Feste guidato da Francesco Cassano, sotto la guida spirituale di padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago. Chissà cosa ci riserverà l'edizione 2025. Per ora Cassano ha chiesto tranquillità ed un po' di riposo. Noi vi raccontiamo questo ultimo appuntamento in musica attraverso la galleria fotografica.