Stasera a Giovinazzo c'è "Poesie al Balcone"

Torna questa sera, 24 luglio, uno degli eventi ormai caratterizzanti l'Estate Giovinazzese, torna "Poesie al Balcone" nell'accattivante cornice della Vedetta del Mediterraneo, luogo dal quale i poeti declameranno i loro versi.Anche quest'anno ogni autore oltre a presentare due componimenti (a tema libero) e declamarne uno scelto da una giuria composta dai soci dell'associazione "Tracce", ha avito modo di presentare una terza poesia che ha quale tema vincolante "l'accoglienza" in tutti i sensi, tema tornato assai d'attualità in una porzione di storia in cui sono tornati a far sentire prepotente la loro lugubre voce i cannoni, da cui fuggono tantissime persone.Tra tutte le poesie ne sarà scelta una che sarà letta questa sera dal giornalista della testata regionale della Rai, Enzo Quarto, autore del libro di poesiescritto in collaborazione con il pianista Mirko Signorile, presente anch'egli a Giovinazzo e che allieterà il pubblico con le sue note nel corso della serata, e con il fotografo Uccio Papa.Si inizia alle 20.00 con posti limitati.