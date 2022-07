Il 24 luglio a Giovinazzo torna "Poesie al Balcone"

Domenica 24 luglio 2022 nuova edizione dila manifestazione per poeti di qualsiasi età, dilettanti e non, che reciteranno versi affacciati al balcone della Vedetta sul Mediterraneo a Giovinazzo (Ba).Anche quest'anno ogni autore oltre a presentare due componimenti (a tema libero) e declamarne uno, quello scelto da una giuria composta dai soci dell'potrà, se vorrà, presentare una terza poesia che dovrà avere come tema vincolantein tutti i sensi. Tema ispirato dall'attuale contesto socio, economico e politico che stiamo vivendo a seguito della guerra in Ucraina: accoglienza per costruire più ponti e meno muri, accoglienza del prossimo, del diverso, del dolore, dell'amore...Tra tutte le poesie che perverranno sul tema vincolante ne sarà scelta una che sarà letta durante la manifestazione da un ospite d'onore: il giornalistaautore del libro di poesie "Figli della luce" realizzato in collaborazione con il pianista, che allieterà il pubblico con le sue note nel corso della serata, e il fotografoPer partecipare non esistono limiti di età. Ogni poesia non deve superare lePossono essere anche scritte in vernacolo o in lingua straniera. L'importante è che si alleghi il testo tradotto in italiano. La partecipazione è gratuita.Le poesie dovranno perveniree emozioni o vuoi avere informazioni invia una mail: associazionetracce@gmail.com o contatta il Cell. 3477818249 inviando anche un messaggio SMS o WhatsApp.