"Poesie al balcone", emozioni in versi e musica alla Vedetta sul Mediterraneo (FOTO)

12 foto Poesie al Balcone 2022 Gianluca Battista

I colori pastello del tramonto, visto dalla Vedetta sul Mediterraneo in una afosa domenica di fine luglio, hanno fatto da sfondo romantico all'inizio della diciassettesima edizione diideato e organizzato dall'guidata da Ileana Spezzacatena, ed inserita nel vasto cartellone dell'Estate Giovinazzese. Un cartellone promosso dall'ente comunale, rappresentato ieri dal sindaco Michele Sollecito nei saluti iniziali che hanno puntato sull'importante funzione della filologia in ambito culturale.Quattro i gruppi di poeti e poetesse arrivati da tutta la Puglia che hanno declamato i loro versi sul tema cardine dell'accoglienza, in una edizione che segna un ulteriore salto di qualità per una kermesse longeva.Ad impreziosire la serata giovinazzese c'è stata la presentazione del libro "Figli della luce", scritto dal giornalista Raidurante la primissima fase pandemicail quale ha dialogato con la stessa Ileana Spezzacatena. Un volume impreziosito dalle foto die completato dalla collaborazione con il pianistaquest'ultimo autentica perla nella bella serata della Vedetta sul Mediterraneo, grazie ad alcuni brani suonati al pianoforte di grande suggestione.Il premio come miglior componimento è andato adper il suo "Partire è ritornare", capace di mettere su carta le emozioni della sua esperienza lavorativa a contatto con chi giunge in Italia da "altri" mondi in cerca di serenità e di un futuro.Nota di merito per l'attrice, ieri nei panni di versatile presentatrice, capace di alternare un registro elevato ad una ironia che ha dato ritmo alla kermesse.Il prossimo anno la rassegna dell'associazione "Tracce" diverrà meritatamente maggiorenne e l'abbrivio preso in queste ultime edizioni mostra la capacità di mutare pelle, condizione essenziale per continuare ancora per molti anni ad offrire serate di qualità come quella vissuta ieri sera.Nella nostra galleria fotografica alcuni momenti dell'edizione 2022.