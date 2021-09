Stasera torna a Giovinazzo "Poesie al balcone"

Torna "Poesie al balcone", la manifestazione organizzata dall'Associazione Tracce, riservata a poeti che vogliono declamare i propri componimenti in pubblico.Questa sera, sabato 4 settembre 2021, alle ore 19.30, alla Vedetta sul Mediterraneo, versi poetici si alterneranno agli intermezzi musicali del coro della Scuola Comunale di Musica "Filippo Cortese", diretto da Anna Catino, e del gruppo "Botontum Clarinet Quintet".Ospite d'onore sarà Leonardo Mazzarotto, il giovane attore e musicista che nella serie RAI "La Compagnia del Cigno" è Matteo.Nel corso della manifestazione Leonardo annuncerà e declamerà la poesia scelta tra quelle pervenute a tema vincolante: il tempo e/o Giovinazzo.Inoltre presenterà alcune poesie tratte dal suo ultimo libro "In ascolto" edito da La Nave di Teseoe regalerà ai presenti anche alcune note dal vivo con il suo violino.Non poteva mancare nel corso della serata, giunta ormai alla XVI edizione, un omaggio al sommo poeta Dante Alighieri nell'anno in cui cade il 700esimo anniversario dalla morte, a cura dell'attrice e cantante, Benedetta Lusito.La manifestazione, che sarà presentata dalla poliedrica Isabella Cereccia, è inserita nel progetto "Giovinazzo tra Storia e Futuro", il contenitore promosso dalla Consulta della Cultura del Comune di Giovinazzo nell'ambito dell'estate giovinazzese 2021.Posti limitati. Sarà possibile accedere all'evento previa prenotazione, e relativa conferma, inviando un'e-mail a: associazionetracce@gmail.com L'evento si realizzerà anche in caso di pioggia.