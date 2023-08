Spettacolo aereo Frecce Tricolori, questo pomeriggio le prove a Ponente

Questo pomeriggio, 26 agosto, alle ore 15.30, in largo Fedele Marrano sul lungomare Marina Italiana, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare e per ricordare le vittime di Monte Serra, tragedia in cui persero la vita 6 ufficiali dell'Arma Azzurra e 38 allievi della Marina, tra cui proprio il giovinazzeseA seguire è prevista la sessione di prove dello spettacolo aereo delle Frecce Tricolori, un primissimo succulento antipasto di quanto accadrà domenica 27 agosto lungo il litorale giovinazzese.La città è in festa per il centenario dell'Aeronautica Militare ed in piazza Vittorio Emanuele II è stato allestito il Villaggio Azzurro, dove è stata allestita una mostra statica di modellini in scala a cura dell'Associazione Arma Aeronautica ed un'area espositiva con stand informativi dell'Aeronautica Militare, un simulatore di volo e una fedele riproduzione del velivolo MB339 (Mock-up).