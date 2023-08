Frecce Tricolori, il vicesindaco Depalo svela i costi per il Comune di Giovinazzo

Quanto sono costate le Frecce Tricolori? Qual è stato il ritorno per Giovinazzo e la sua economia?Tengono banco in queste ore alcune riflessioni postume al grande evento di domenica 27 agosto. A rispondere per l'amministrazione comunale è statoil vicesindaco che si è occupato di tutta la macchina organizzativa, in collaborazione con i suoi omologhi alla Polizia Locale, Alfonso Arbore, ed alla Protezione Civile, Natalie Marzella.Un lungo lavoro, quello di Depalo, che si è seduto anche ai tavoli con Prefettura, Questura ed Aeronautica Militare. In un lungo post ha spiegato costi, ritorno per la città e suddivisione delle spese.Ecco il testo integrale.«A riflettori spenti, passata l'euforia e l'emozione suscitata da questo evento eccezionale ed unico, è giusto fare un'analisi anche dei costi.Questo è il quadro d'insieme dalle determine riferite alle copertura economica della manifestazione aerea che, a fronte di una spesa di circaha prodotto un volume economico, vista la presenza di oltreun record per la nostra città, grandemente superiore all'investimento.Giova ricordare, infatti, che l'economia è ciclica e che se una città turistica come la nostra investe affinché vi sia una ricaduta per gli esercizi quali ristoranti, bar o strutture ricettive, queste lavorando e guadagnando producono ricchezza anche per tutti coloro che vi operano o sono ad esse collegati, dal proprietario al cameriere per sino ad arrivare a chi fornisce le materie prime, ricchezza che potranno così reimpiegare in altro dando vita ad un ciclo economico che genera occupazione e benessere: in sintesi se guadagno spendo ed investo quindi creo economia a beneficio mio e di altri.Inoltre, nel quadro delle spese, si noterà come la maggior parte di queste sono riferite a costi per la sicurezza. Questicosti non sono un scelta ma un obbligo per TUTTE le manifestazioni che superano le 5.000 persone e che quindi devono e vengono valutate ed autorizzate da un comitato ordine e sicurezza sotto l'egida prefettizia. Questi obblighi sono ancora più accentuati quando le manifestazioni che superano le 5.000 presenze vengono realizzate in spazi chiusi o limitati da recinzioni, come ad esempio la nostra area mercatale.Ovviamente rispettare le regole e le prescrizioni comporta costi ma un "costo" a garanzia della vita umana è ancor prima un obbligo morale.E quindi nel merito:Le altre iniziative collegate alla manifestazione quali il concerto della Orchestra Sinfonica Pugliese, il buffet, i doni, il gruppo elettrogeno, l'uso delle aree e spazi a supporto, persino i modellini regalati ai bambini dell'ospedale Papa Giovanni XXIII ed il costo principale del soggiorno dei piloti e dei tecnici sono stati coperti, concessi in uso gratuito o donati da imprese locali e non, che qui ringrazio di cuore per la grande disponibilità, umanità e collaborazione».