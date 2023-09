Frecce Tricolori, Forza Giovinazzo elogia il lavoro di Gaetano Depalo

Le migliaia di spettatori sul litorale di Ponente, solo otto giorni fa, non sono passate inosservate nel circondario ed anche a livello regionale. Le Frecce Tricolori a Giovinazzo nel centenario dalla fondazione dell'Aeronautica Militare sono certamente stato uno degli eventi clou dell'anno nella cittadina adriatica.Di questo dà atto il gruppo consiliare di, che in una nota elogia il vicesindaco, motore della macchina organizzativa da parte dell'ente di piazza Vittorio Emanuele II.Di seguito la nota a firma delle consigliere Daniela Sala ed Antonella Marzella.«Le Frecce Tricolori, amate e sognate da tutti, hanno solcato il cielo di Giovinazzo per il secondo anno consecutivo. Evento raro questo, come dichiarato dallo stesso Generale di S.A. Silvano Frigerio, Comandante della 3^ Regione Aerea.Dopo l'esibizione del 7 maggio 2022, il 27 agosto scorso ben 50.000 persone hanno affollato il litorale giovinazzese e, cantando all'unisono l'inno nazionale, trepidanti e fieri hanno salutato il tricolore che ha adornato i nostri cieli, creato dalla formazione comandata dal Ten. Col. Stefano Vit.Per questa grande emozione tutto il gruppo Forza Giovinazzo vuole ringraziare l'assessore ai LL.PP. e vicesindaco Gaetano Depalo per l'impegno profuso. Quando una passione si unisce all'amore per la propria città si riescono a compiere azioni inimmaginabili e quanto avvenuto a Giovinazzo il week end scorso, insieme a tante altre opere pubbliche già realizzate o in fase di realizzazione, è il risultato tangibile e concreto del suo costante e meticoloso operato.Una città gremita e festante, strade, locali, strutture da tutto esaurito, un indotto economico minimamente rapportabile al costo della manifestazione, come analiticamente spiegato dallo stesso assessore che ha curato ogni dettaglio affinché tutta la macchina organizzativa e soprattutto la sicurezza non avessero falle e tutti noi potessimo godere appieno di questo spettacolo, oggettivo ed indiscutibile orgoglio nazionale.Grazie e buon vento Giovinazzo».Il Gruppo Consiliare di Forza GiovinazzoDaniela Sala e Antonella Marzella.