Frecce Tricolori, gli scatti d'autore di Giuseppe Palmiotto

7 foto Frecce Tricolori viste da Giuseppe Palmiotto

Non aspettatevi i soliti scatti, non li troverete nella galleria fotografica che vi proponiamo.Questa volta l'occhio del professionista è quello di, che ha provato a raccontare quella esibizione, quello spettacolo aereo che ha inchiodato col naso in su migliaia di spettatori per oltre 20 minuti.Un momento da immortalare, certamente, come ha fatto la nostra testata e decine di mezzi di informazione. Ma lo sguardo diè stato diverso, per luce, colori, per angolazione. Lo sguardo di un professionista della fotografia che non ama appiattirsi, che cerca spunti sempre nuovi.E ciò che pubblichiamo è una breve sintesi del suo pensiero in immagini.Buona visione.