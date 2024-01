Sosta con falso contrassegno per disabili. Denunciato un 50enne

Proseguono le attività di controllo degli agenti della Polizia Locale nel centro storico di Giovinazzo, in particolare sull'utilizzo delle aree di sosta con particolare attenzione agli stalli riservati ai titolari dei contrassegni per i diversamente abili.E proprio durante uno dei controlli, gli agenti hanno individuato due vetture in sosta che esponevano il relativo contrassegno. Ma, al momento della verifica sulla validità, uno dei due contrassegni è risultato falso. Scattato, immediatamente, il sequestro del falso contrassegno, la conseguente denuncia a carico del trasgressore e il deferimento all'Autorità Giudiziaria.Intanto, i cittadini che volessero un appuntamento con il Comandante , dr. Vito Bovino, e in sua assenza con la sua vice, la dott.ssa. Alessia Siciliani, si comunica che il giorno di ricevimento è il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.