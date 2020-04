Sospensione TOSAP e TARI: c'è l'intesa tra ARAC e Comune di Giovinazzo

Ieri sera la seguita diretta su GiovinazzoViva aveva già raccontato in parte quanto accaduto nei giorni scorsi. Oggi vi riportiamo comunicato congiunto tra ARAC ed Amministrazione comunale su alcune misure che Palazzo di Città intende prendere per andare incontro agli imprenditori del territorio. Questo il testo.«Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro estremamente collaborativo tra il sindaco, il presidente del Consiglio,, l'assessore alla Cultura e al Turismo,l'assessore alle Attività Produttive,, una delegazione dell, associazione che raccoglie i ristoratori, gli albergatori ed i commercianti di Giovinazzo, rappresentata dal presidenteDiverse le misure straordinarie che l'Amministrazione intende realizzare a sostegno del settore locale produttivo per contrastare gli effetti negativi che l'emergenza Covid-19 sta provocando sul tessuto economico, raccogliendo le istanze presentate da ARAC e istituendo un tavolo permanente di confronto per valutare congiuntamente gli interventi da sostenere.In primis è stata già adottata una Delibera di Giunta (N. 65 del 21 aprile 2020) che prevede di:Le suddette sospensioni e le possibili riduzioni, esenzioni ed agevolazioni saranno oggetto di ulteriori dilazioni e valutazioni insieme ad ARAC nel rispetto di quanto sarà previsto dal Governo nazionale e considerando che la materia dei tributi locali è regolamentata dalla legislazione nazionale che impone il rispetto di determinati limiti.L'impegno dell'Amministrazione e la collaborazione con ARAC vanno però ben oltre tali misure ed interessano la fase di ripartenza della città di Giovinazzo.Come illustrato dal sindaco Depalma nel corso dell'incontro, l'Amministrazione comunale sarà completamente a supporto del comparto produttivo giovinazzese perché attraverso una ripartenza si potrà contribuire alla ricostruzione del tessuto economico e sociale colpito dalla crisi.«L'intera Amministrazione è al fianco delle attività produttive per intervenire con misure che, partendo dal risparmio sui tributi locali, si estendono ad un piano di rilancio della città - riferisce Depalma -. Abbiamo già ipotizzato e condiviso con ARAC una serie di interventi di supporto alla ripartenza e al rilancio dell'immagine di Giovinazzo per riattivare flussi turistici verso la nostra città. Puntiamo ad un'immagine di città sicura e rispettosa delle regole di distanziamento sociale e sicurezza con cui ci confronteremo nei mesi a venire, grazie al ruolo determinante che avranno proprio le attività economiche del territorio. Inoltre, con il favore della bellezza, dell'accoglienza, della gastronomia e degli interventi di riqualificazione realizzati a Giovinazzo, gli stessi raccontati anche nell'ultimo numero della rivista DOVE, giornale leader nel settore del viaggio del gruppo RCS, sarà certamente possibile una ripartenza per tutti».Il sindaco, inoltre, propone di avviare un confronto anche i rappresentanti istituzionali locali che siedono in Parlamento al fine di esporre, come Amministrazione e come ARAC, le necessità e le criticità del momento.L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dall' ARAC e dal suo presidente, Luca Barbone. «In quest' ottica di collaborazione tra tessuto economico e istituzioni, siamo assolutamente propensi ad un confronto con i parlamentari di zona, nonché fiduciosi nell'operato dei nostri amministratori - dichiara Barbone -. Mai come adesso è fondamentale il dualismo tra pubblico e privato e l'impegno di tutti noi va proprio in questa direzione»».