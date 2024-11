PVA: «Nuova gara servizio igiene pubblica: così non va»

Una nuova gara per il servizio di igiene pubblica sarà bandita una gara per il servizio di igiene pubblica. A Giovinazzo se ne parla molto poco o forse non se ne parla affatto.dà la sua lettura dei fatti in una nota che vi pubblichiamo integralmente:«Tra tutte le tasse, certamente la TARI è quella più odiosa!Lo è anche perché dinanzi ai sacrifici per differenziare i rifiuti non si è mai premiati; anzi, le tariffe aumentano sistematicamente!Vista l'importanza della vicenda (soprattutto per le nostre tasche!), questo dovrebbe essere l'argomento centrale di discussione pubblica e politica; ed invece nessuno ne parla!Eppure, nel silenzio generale, qualcosa si sta muovendo, anche se, a nostro sommesso avviso, in maniera scomposta e pericolosa.Dalle carte si apprende infatti che i Sindaci dell'ARO BA2 (e, dunque, anche quello di Giovinazzo), piuttosto incautamente, sono orientati a percorrere la strada del "Project Financing" per la nuova Gara del servizio di Igiene Urbana 2025/34.Una scelta veramente poco convincente!Il Project Financing prevede, infatti, che sia il gestore del servizio a stilare, a titolo gratuito, il piano industriale; come contropartita gli viene riservato un diritto di prelazione sulla futura gara (art 193 del D.lgs. 36/2023).È questa la ragione per cui questo strumento viene per lo più utilizzato per realizzare nuovi impianti: il privato si impegna a realizzare l'impianto ricevendone in cambio la tariffa di conferimento.Altra cosa però è il Project Financing per la gestione del servizio di igiene pubblica e di raccolta dei rifiuti.E non basta!I Sindaci dell'ARO Ba2 sembrano propensi ad adottare il cosiddettoQuesto significa che il cittadino sarà costretto ad interfacciarsi direttamente con il concessionario per ogni controversia; e molto probabilmente con un call center telefonico anziché con uffici e impiegati che rispondono alle domande.Ed ancora!Nei comuni attualmente è prevista la presenza di una figura terza (Direttore dell'Esecuzione del Contratto, DEC) che controlla il rispetto del capitolato e che, in caso di inadempienze, applica delle sanzioni sul canone mensile corrisposto al gestore.Per tutti questi motivi siamo sfavorevoli alla scelta del Project Financing e del "sistema concessorio"; a maggior ragione poi se questa scelta viene operata "col favore delle tenebre" e al di fuori di ogni dibattito pubblico.A nostro avviso bisognerebbe invece procedere con l'elaborazione di un piano industriale, valorizzando le peculiarità di ciascun comune, note solo ai propri uffici, e con la successiva gara d'appalto.E bisognerebbe farlo anche presto, per evitare che le proroghe tecniche all'attuale contratto diventino la regola!».PrimaVera Alternativa