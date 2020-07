Sorpreso sul treno senza biglietto: «Non scendo». Arriva la Polizia Locale

Sul treno regionalediretto a Bari, il capotreno chiede il biglietto a un viaggiatore: l'uomo, però, un extracomunitario, viaggia sprovvisto del regolare titolo di viaggio e ciò rende necessario l'intervento di una volante della, che lo conduce presso gli uffici della, a Bari.Attimi di tensione, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Giovinazzo alle ore 10.48. Un uomo, privo di documenti di identificazione, ha pensato bene di salire sul treno senza biglietto: una volta scoperto si è scatenato contro gli agenti diretti dal maggiore, chiamati daidella, che sono arrivati in supporto al capotreno che lo aveva invitato a scendere dal convoglio ferroviario diretto a Bari.L'uomo è stato bloccato con grande professionalità dagli agenti e condotto in, a Bari: la vicenda ha causato un ritardo didella partenza del treno, motivo per cui gli agenti stanno vagliando la consistenza di un'eventuale ipotesi di reato per interruzione di pubblico servizio. Ma non è l'unico caso: dalle ore 06.00 la circolazione ferroviaria è stata rallentata sulla linea Bari-Foggia per l'indebita presenza di persone lungo in binari a Santo Spirito.La circolazione ferroviaria è tornata regolare dalle ore 08.05: «Ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio - dicein una nota - mentre tre treni regionali sono stati cancellati e uno limitato».