Sollecito e la sua squadra fanno il punto sull'avanzamento del programma di mandato

Nella serata di ieri, venerdì 21 aprile, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha incontrato stampa e cittadini in Sala San Felice per fare il punto della situazione sull'avanzamento del programma di mandato. Con lui l'intera Giunta comunale ed i consiglieri con deleghe.Di seguito il sunto degli argomenti più importanti toccati. Il video completo a questo link https://www.youtube.com/watch?v=NgB3TMYH70s La Consigliera delegata alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, Antonella Carlucci, ha raccontato come per il concorso riservato agli alunni giovinazzesi su Luciano Pignatelli sono state raccolte decine di elaborati che saranno parte di una prossima pubblicazione, da distribuire poi a tutti gli studenti.L'ente comunale giovinazzese sta per siglare un accordo con il Museo Diocesano, per la valorizzazione del patrimonio storico, con aperture straordinarie delle chiese confraternali del centro storico, rendendole fruibili finalmente sempre. Inoltre si procederà al restauro delle opere, con individuazione di risorse pubbliche e private per procedere. Si procederà anche a pubblicizzare pubblicazioni di carattere scientifico sul patrimonio artistico cittadino.Giovinazzo dal 28 aprile ospiterà la mostra itinerante che intende mettere in risalto e salvaguardare le fontanine storiche della regione. Sarà questa occasione per sottolineare la centralità del servizio idrico e l'importanza di mantenere pubblica l'acqua.Novità di questa edizione sarà la partnership tra Liceo "Spinelli" e Comune di Giovinazzo. E quest'anno la manifestazione, che vedrà protagonisti studenti e studentesse, sarà itinerante e interesserà il bellissimo borgo antico.Il consigliere Michele Fiorentino ha sottolineato come si possa accedere al sito comunale e controllare l'avanzamento delle opere pubbliche. Più la striscia accanto al nome dell'opera è verde, maggiore sarà l'avanzamento del cantiere.Alla consigliera Annamaria Sollecito il compito di ricordare che in data 28 marzo è stato approvato dalla massima assise cittadina il nuovo Piano Urbanistico Generale, ritenuto documento storico che guarda al futuro della città. L'amministrazione comunale resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. I pilastri del nuovo PUG è relativo ad un piano coste che porti ad un maggiore accesso diretto al litorale, anche attraverso percorsi ciclopedonali.Altro aspetto fondamentale, secondo l'architetta, è la connessione tra territorio urbano e agro, con altri percorsi turistici e valorizzazione del patrimonio agricolo ed agroalimentare locale. Attenzione sarà quindi rivolta maggiormente a tutto ciò che si trova al di là della linea ferroviaria.L'amministrazione Sollecito sta infine aprendo a nuovi margini per insediamenti produttivi in città: da ex C3, con attenzione al paesaggio secondo prescrizioni giunte dalla Soprintendenza, ad aree presenti verso Molfetta. Premialità previste per insediamenti che guardano al risparmio energetico. Il 19 aprile il PUG è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e poi il tutto sarà diffuso attraverso tre organi di stampa. Poi vi saranno 60 giorni per ulteriori osservazioni. Elaborati saranno esposti infine a Palazzo di Città ed alla Cittadella della Cultura.Lo slogan è "venite a Giovinazzo", poiché è partita l'App Easy Park. Da settembre, ha detto l'assessore Alfonso Arbore, fino a maggio, le domeniche saranno interamente gratuite. La tariffa è stata arrotondata ad 1,50 euro. Unica eccezione sarà il Lungomare Marina Italiana, con maggiore possibilità di parcheggiare sino a giugno.Prima c'era l'accordo con Cassano delle Murge per vincolo di almeno 25mila abitanti, ma Giovinazzo sta cercando nuove possibilità normative per ricercare finanziamenti anche da sola. C'è un progetto partito con interlocuzione costante con operatori commerciali e imprenditori. Una svolta per Giovinazzo.Finalmente c'è la copertura della discarica per i lotti in fase di post-gestione, merito che Arbore ha attribuito al suo predecessore Tommaso Depalma. Dal 1° maggio tornano le isole ecologiche, riparate, che saranno in viale Moro (2) e l'altra in zona Despar su via Bari. L'appello è a rispettare il decoro. Il rifiuto non va depositato per terre, perché arriva sanzione tramite fototrappole.Dal 10 maggio parte la pulizia spiagge, anticipatamente rispetto al contratto stipulato che prevedeva la partenza in giugno. Nello scorso mese di marzo c'è stato quasi il 70% di raccolta differenziata.Grazie ad Impregico sono stati fatti interventi su rifiuti abbandonati alle entrate delle città, nei tre varchi da sud, ovest e nord.Tre aziende giovinazzesi hanno ricevuto riconoscimenti ad "Olio Capitale", a Trieste, accompagnati dal sostegno comunale. Finalmente è disponibile il marchio De.Co. (Denominazione Comunale) di cui, tramite determinati parametri, si potranno fregiare diverse realtà locali. Infine Arbore ha raccolto la richiesta degli oleifici cittadini di utilizzare la posidonia depositata sul litorale. Potrà essere utilizzata come fertilizzante naturale per le coltivazioni.Sono state concluse opere che hanno rigenerato spazi, che passa attraverso nuova qualità dell'arredo urbano. Sono state create le aree ludiche di via Toselli e piazza Iacobellis. In via Toselli ci sono anche nuove armature per illuminazione pubblica.In piazza Stallone sostituite panchine vandalizzate ed in viale Moro la villetta è stata restituita alla gestione pubblica, con area giochi messa a norma, nuova fruibilità e illuminazione efficientata. Al Parco Scianatico nuova pavimentazione grazie a finanziamenti intercettati e la nuova area giochi sarà terminata nell'arco di un mesetto.Quanto al cavalcaferrovia, sono state consolidate le parti alla base e sostituite quelle ammalorate. Ci vorrà ancora tempo, si stanno sostituendo le armature per nuovissima illuminazione e sarà realizzata rotatoria all'ingresso del ponte.Lavori sono in corso sui "bracci" del porticciolo e si andrà a realizzare una passeggiata "immersiva" nelle bellezze del centro storico.Avanzano i lavori al Palasport di via Sott. De Ceglie. Pareti tinteggiata, in esecuzione i massetti, realizzati impianti termici degli spogliatoi in una struttura che non era in alcun modo a norma con gli attuali parametri normativi. Lavoro lungo, secondo l'assessore Gaetano Depalo, che deve rispettare anche i dettami del CONI.Il Campo "De Pergola" per 640mila euro ha ora un nuovo manto erboso sintetico, una pista di atletica ed un campo da calcetto. Il campo di gioco sarà presto omologato. La fase successiva prevede il collaudo che avverrà in queste settimane.Quasi completato il ribasolamento di via Madonna degli Angeli con innalzamento della sua quota. Coinvolta AQP per sostituzione delle condotte idriche vetuste presenti in zona. Per circa 1milione ed 800mila euro saranno riqualificate le gradinate e saranno realizzati campi da basket e padel.Lanciata la gara per la realizzazione del parcheggio a raso di via Fossato, con 96 partecipanti, scremato già a 10 offerte. Il parcheggio sarà a raso per non precludere la visuale del litorale di Levante.Sarà anche realizzato l'asilo nido comunale di viale Aldo Moro, con una superficie di oltre 1000 metri quadrati. Lo studio di fattibilità sarà approvato nelle prossime settimane dalla Giunta comunale e potranno accedervi 90 bimbi e bimbe.Effettuata, come già raccontato sulle nostre pagine, la pulizia delle scritte di Palazzo Vescovile, della rotonda di Levante e di piazza San Salvatore. Impiegati 5mila euro.L'assessora Natalie Marzella ha sottolineato il finanziamento ottenuto dal Comune di Giovinazzo di 91mila euro con il bando "Punti cardinali". Si rivolge a studenti di scuola secondaria e inoccupati. Inaugurato invece a dicembre lo sportello "Porta Futuro" alla Cittadella della Cultura, con oltre 100 accreditamenti, per far incontrare domanda e offerta lavorativa, con diversi corsi di formazione abilitativi già in essere.Grazie al progetto "Cuore nostro", attraverso un App si potranno cercare i defibrillatori presenti in città più viciniLavori per renderlo fruibile a tutti, anche con l'installazione di un montascale per disabili. A breve l'immobile sarà gestito per i prossimi 24 mesi da una associazione che si occupa di promozione territoriale e turistica.L'assessora Cristina Piscitelli ha raccontato l'importanza della destagionalizzazione degli eventi, partendo da Natale al Centro sino all'Epifania (con abbellimento del centro storico, laboratori e spettacoli per più piccoli in varie aree della città e mercatini, oltre alla novità dei caffè concerto). Di grande impatto Borgo Infernum (con oltre 1000 spettatori complessivi e richieste per numeri ben maggiori), prologo dei Fuochi di Sant'Antonio Abate, nonostante un meteo non favorevole.Da febbraio, con pochissimi costi per l'ente comunale, grazie ai commercianti iniziative a Carnevale, a San Valentino, alla festa del Papà ed a San Patrizio.Dal 20 maggio sino al 21 giugno ci sarà "Borgo in fiore" per abbellire soprattutto il centro storico. Ci si può ancora iscrivere gratuitamente.A giorni sarà indetta la gara per l'allestimento dell'Infopoint turistico presso l'Antiquarium di piazza Umberto I.A Giovinazzo 106mila presenze nel 2022, con conferma Istat che dovrebbe arrivare a giorni.Infine il bando per l'estate giovinazzese sarà pubblicato la prossima settimana e le associazioni potranno richiedere contributi per un solo evento, modifica importante rispetto al recente passato.L'assessora Piscitelli ha infine sottolineato riaperta la Sezione Primavera per bimbi dagli 0 ai 3 anniL'assessora Vincenza Serrone ha rimarcato in apertura del suo intervento come vi sia stata necessità di scostamento di bilancio.In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha quindi ricordato, ci sono stati eventi organizzata da Fidapa e CAV Pandora. A gennaio incontro formativo sull'importanza della buona alimentazione, mentre a marzo c'è stato un evento con il CAV Pandora ed il Centro Famiglie: sono stati piantumati fiori per ricordare di tutelare i diritti delle donne. Inaugurazione del "Raffaele De Pergola", secondo l'assessora Serrone, fondamentale nel percorso di crescita delle nuove generazioni.Su ZES: « Faremo di tutto per promuovere il nostro territorio, ed è intendimento del nostro mandato, per far di tutto per incentivare l'arrivo di imprese».Il Comune di Giovinazzo ha adottato il comune ucraino di Boyaka, per sostenerlo in questo periodo storico terribile, mentre la scorsa settimana ha ospitato il convegno nazionale ANCI. Per Sollecito fondamentale è la formazione degli amministratori. L'evento giovinazzese è ritenuto un premio, poiché in riva all'Adriatico sono arrivati oltre 100 amministratori da tutta Italia.Sono state potenziate, ha ricordato il sindaco, le risorse nel Piano Sociale di Zona per più ore a favore di alunni disabili.Ripresi anche i lavori alla Casa della Salute, in capo all'ASL Bari.Sollecito ha quindi sottolineato che non ci sono cantieri fermi e non si ravvisano ritardi a Giovinazzo nell'utilizzo di fondi PNRR, oltre ad aver rimesso il porto al centro dell'azione amministrativa in tema di opere pubbliche. Iniziative propedeutiche alla estensione del Piano Regolatore del Porto.Quanto a quello che si farà, il sindaco he rimarcato come tutto nascerà dal nuovo bilancio: più verde a Giovinazzo, nuovi spazi per Polizia Locale e mercato giornaliero, puntando su nuovi strumenti urbanistici alla base della crescita reale della città, che deve vivere di una "economia composita", guardando a tanti comparti diversi.Sollecito ha evidenziato poi come sulla gestione della velostazione di piazzetta Stallone il Comune di Giovinazzo sia in ritardo, così come restano problemi per le manutenzioni (ringhiere lungomari, illuminazioni, verde), ciò che la gente più avverte come problemi. Quanto alle toppe nell'asfalto, Sollecito ha voluto rassicurare che il Comune sta cercando di essere stringente con le ditte per procedere al più presto. Tutto però sacrificato al momento sull'altare della nuova condotta idrica, che cambierà il quadro a Giovinazzo dopo oltre 40 anni.