È stata una questione molta sentita dall'Amministrazione comunale, ma non senza problemi per trovare la giusta soluzione. Ora, però, si è arrivati al risultato sperato.Ilha affidato lache verrà realizzata nella parte finale della località Trincea, alla fine del lungomare Marina Italiana. Oltre alla progettazione, sono state già individuate le risorse economiche per passare all'approvazione del progetto e alla concreta realizzazione.Si tratta distanziati dalai quali si aggiunge il cofinanziamento dellaper un importo di. Quindi, per l'estate prossima, la rampa sarà pronta e permetterà un accesso al mare agevolato per i diversamente abili.«Un altro impegno preso e mantenuto pur con delle complicazioni procedurali - commenta il sindaco,-. Siamo certi che quell'opera sarà particolarmente utile e andrà incontro ad una esigenza concreta».«Un tema sentito ed affrontato quello della disabilità - è invece la dichiarazione dell'assessore ai Lavori Pubblici,-. Un tema sistematicamente contemplato nelle varie opere pubbliche che si stanno portando avanti e che trova ora una soluzione anche in un ambito complesso come quello dell'accesso alle spiagge».