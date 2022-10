L'amministrazione comunale presenta i suoi primi 100 giorni di attività

Un'abitudine da rinverdire e perpetrare. Dopo le amministrazioni guidate da Tommaso Depalma, anche quella al cui vertice c'è il sindacoincontreranno periodicamente i cittadini per aggiornarli sul lavoro svolto dall'esecutivo.in Sala San Felice ci sarà il primo incontro pubblico dopo le elezioni dello scorso giugno dal titolo "La città in comune". La Giunta illustrerà gli obiettivi raggiunti e il lavoro svolto nei primi 100 giorni di attività alla guida di Giovinazzo. Un modo per guardare negli occhi stampa e cittadinanza e per potersi interfacciare con amministrati ed amministrate, cercando di tracciare un quadro complessivo esaustivo sulla situazione amministrativa.