A seguito di alcuni interrogativi posti dalla cittadinanza in merito alla nuova ordinanza sulla raccolta dei rifiuti , si precisa quanto segue:-Le nuove buste potranno essere ritirate dal CCR da lunedì prossimo. Si ricorda che occorre presentarsi con la tessera sanitaria della persona titolare del ruolo TARI. Le buste si possono ritirare anche per conto terzi purché si abbia la tessera sanitaria della persona terza iscritta al ruolo TARI.- Per ritirare le buste non occorre presentarsi tutti lunedì 17 gennaio. È previsto, infatti, un periodo di transizione per permettererà a tutti di adeguarsi al nuovo sistema e procurarsi le nuove buste fino al prossimo 28 febbraio. Al CCR è possibile ritirare anche gli opuscoli informativi.- Per quel che attiene invece i bidoni carrellati posti sul suolo pubblico da parte delle attività ristorative, è intento dell'Amministrazione prevedere un meccanismo incentivante per indurre tutti ad abbellire i propri bidoni. Prossimamente coinvolgeremo nei modi opportuni i titolari delle attività ristorative per condividere questa buona pratica nei modi e nelle forme adeguate. Il meccanismo incentivante porterà così all'esenzione della tassa di suolo pubblico per l'occupazione dei bidoni stessi.Il nuovo sistema meccanizzato di pulizia partirà il prossimo 25 gennaio e avrà cadenza bisettimanale ovvero due volte al mese;Infine, a breve partirà una nuova campagna di sensibilizzazione per migliorare e aumentare la percentuale della raccolta differenziata e verrà installato un nuovo distributore automatico di buste al mercato giornaliero.