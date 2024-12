Bilancio di previsione approvato. Ed il sindaco fa gli auguri alla città

«Bilancio di previsione 2025 approvato in giunta, ieri la programmazione (DUP) approvata in consiglio comunale! Tanti auguri da noi, amministratori, dipendenti e giovani del servizio civile al servizio per la nostra città. Buone Feste».Con questo post Facebook il sindaco di Giovinazzo,ha augurato serene festività natalizie a tutti gli amministrati. L'obiettivo dell'approvazione del bilancio di previsione 2025 è una buona notizia soprattutto per cittadine e cittadine. Nella foto, invece, Sollecito ha voluto condividere gli auguri non solo con la parte politica, ma soprattutto con i tecnici, funzionari e dirigenti, oltre che con i ragazzi e le ragazze impegnati nel Servizio Civile, di grande aiuto per la comunità locale.