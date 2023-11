Come cambia Giovinazzo, l'amministrazione fa il punto della situazione

L'amministrazione comunale di Giovinazzo ha incontrato ieri sera, 10 novembre, cittadini e stampa all'interno della Sala San Felice per fare il punto sui progressi del mandato.L'assessoraha riassunto gli obiettivi raggiunti la scorsa estate (60 gli eventi patrocinati), quando Giovinazzo è stata in diverse occasioni capoluogo pugliese della musica con due grandi eventi, "Battiti Live" e "Porto Rubino", che hanno portato in città migliaia di fan di grandi nomi quali Elodie, Marco Mengoni, Madame, senza dimenticare il concerto di Dodi Battaglia. Due i binari seguiti per "Giovinazzo Estate", una quella dei grandi eventi, appunto, e l'altra del coinvolgimento delle associazioni locali, canovaccio che si ripeterà in autunno e per le festività natalizie.L'assessora si è soffermata quindi sulle presenze del 2022, che hanno superato le 106mila, e sui 147mila euro investiti per una nuova e moderna cartellonistica a beneficio dei turisti. Ed a proposito di turismo, Piscitelli ha sottolineato l'importanza della tassa di soggiorno che servirà per sovvenzionare opere di manutenzione del patrimonio pubblico. Importante anche l'istituzione di Infopoint turistico che nascerà nell' ex Antiquarium tra Pro Loco e Palazzo del Capitano.L'assessoresi è quindi soffermato sull'istituzione della De.Co. (la denominazione comunale) che avrà anche un logo appena creato per esportare le eccellenze giovinazzesi oltre i confini comunali. Quanto all'attività della Polizia Locale, in estate sono stati prolungati gli orari di servizio e sono stati intensificati i controlli dei locali pubblici, che hanno poi portato alle sanzioni finite nelle cronache degli scorsi giorni. Quanto al DUC, Distretto Unico del Commercio, manca solo l'atto notarile e sarà completato l'iter. Infine Arbore ha sottolineato l'importanza del progetto con il Comune di Molfetta che ha portato ad assicurarsi 550mila euro di finanziamento per realizzare 60 postazioni di bike sharing per una trentina di biciclette. L'ipotesi è che possa essere un viatico per attivare finalmente la velostazione di piazza Stallone. Si attendono infine finanziamenti attraverso il Gal "Nuovo Fior d'Olivi" per gli asfalti in zone rurali, alcune delle quali già interessate da interventi. Quanto ai rifiuti, Arbore ha evidenziato la necessità di maggiore senso civico e di rispetto dei litorali e delle campagne. In primavera arriveranno sui lungomari nuovi portarifiuti per fare la differenziata (non riciclabile, plastica, vetro), mentre sono stati realizzati i primi attraversamenti pedonali rialzati su via Bari e via Molfetta ed altri saranno fatti. Ottenuti infine i fondi per la calamità naturale che ha colpito Giovinazzo lo scorso settembre.È toccato quindi all'assessoraannunciare la realizzazione di nuove pompe idrovore per il sottovia di via Bitonto, così come è stato rimesso a nuovo il mezzo di Protezione Civile, anche grazie ad un nuovissimo faro. Marzella si è quindi soffermata sul finanziamento ottenuto di 3000 euro per Digital Divide, sostegno a famiglie e singoli per canoni internet. Per parteciparvi è utile consultare il sito comunale, il bando è stato prologato sino al 17 novembre. Fondamentale per le nuove generazioni lo sportello Porta Futuro aperta all'interno della Cittadella della Cultura e un motivo d'orgoglio per l'assessora è stata l'inaugurazione di Luoghi Comuni all'interno di Palazzo del Capitano.All'assessoreil compito quindi di fare il sunto dei tanti progetti ormai appaltati (Giovinazzo ha completato l'appalto di tutte le opere del Piano Triennale, raro caso in Puglia) o i cui cantieri sono iniziati. In particolare il vicesindaco si è soffermato sul parcheggio di via Fossato, rintuzzando un po' gli attacchi delle scorse settimane delle opposizioni e raccontando di un progetto ben più ambizioso di una "gettata di asfalto", con spazi verdi e muretti a secco, la cui realizzazione è partita in questi giorni. L'opera costerà alle casse comunali in realtà 360mila euro. All'interno della scuola "Marconi" avviato l'altro cantiere che porterà anche alla realizzazione di una nuova palestra. Quanto alla Casa di Riposo, il cantiere è ripartito dopo mille peripezie e dovrebbe non arrestarsi più, mentre al PalaPalmiotto sono stati ultimati negli scorsi giorni i nuovi bagni e l'impianto finalmente sarà completamente a norma. I lavori esterni inizieranno a breve e sarà realizzata anche una piazzetta per il ritrovo di giovani e giovanissimi dopo le attività sportive. Una nuova vita per un impianto che non aveva nulla a norma. In via Papa Giovanni XXIII saranno a breve avviati i lavori per nuove aree giochi e a verde, un restyling atteso da molto tempo dalla gente del quartiere, che però potrebbe apparire monco senza l'approvazione del PUG e dell'eliminazione di quelle orribili stalle sul mare nella maglia C2. Infine Depalo ha annunciato per i prossimi anni l'avvio del progetto, grazie a finanziamenti, per realizzare un nuovo mercato giornaliero ed il secondo piano per lo stabile che ospita in via Cappuccini il Comando di Polizia Locale.L'ultima novità a Giovinazzo è l'omologazione definitiva del Campo Sportivo "De Pergola", come annunciato dall'assessora al ramoDomenica 12 novembre inaugurazione con una partita ufficiale senior della FIGC con l'Academy Giovinazzo in campo. Rifatta la pista del PalaPansini, Serrone si è soffermata poi sulle tante manifestazioni che a Giovinazzo hanno coniugato sport e prevenzione delle malattie, con grande attenzione al mondo delle donne. Ed a proposito di formazione ed educazione, è di questi giorni l'avvio del progetto "Genere in Comune" che vede Giovinazzo capofila insieme a Molfetta, Bitonto e Palo del Colle, una iniziativa finalizzata a superare quel gap di genere riscontrabile anche nelle Pubbliche Amministrazioni dove persistono, come in altri ambiti lavorativi, quegli stereotipi discriminatori che vedono ancora le donne protagoniste. Al via la formazione del personale, mai scontata.Sta riscuotendo grande successo l'iniziativa "Tesori d'arte sacra", come ha ricordato la consigliera delegata, frutto di un accordo tra Comune di Giovinazzo e Fondazione Museo Diocesano, che ha portato a ripetute aperture nei fine settimana delle chiesette confraternali nel centro storico. Prossimi appuntamenti il 26 novembre, il 9 e 24 dicembre. L'obiettivo non è solo turistico, ma destinare fondi al restauro di opere d'arte, patrimonio inestimabile dell'intera comunità cittadina. Carlucci ha anche annunciato che i prossimi 16 e 18 novembre vi saranno due eventi nell'ambito della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Eventi che culmineranno nella biciclettata al sabato con gli alunni delle scuole. Attenzione però alla conferenza del 16 che vedrà esperti della Polizia di Stato a Giovinazzo.La consigliera delegata al PUG,ha invece raccontato come il Comune stia rispondendo alle 106 osservazioni sollevate al progetto iniziale. Ci vorrà tempo, ma saranno tutte soddisfatte e si passerà poi alla fase di approvazione vera e propria. Si tratta di un passaggio epocale che cambieràla fisionomia urbanistica di Giovinazzo e che in tanti attendono da anni.Alla serata è intervenuto anche il presidente del Consiglio comunale,, che si è detto particolarmente orgoglioso della doppia seduta dell'assise su temi caldi come le emissioni sonore e la sicurezza. Su questo tema il presidente non si è detto soddisfatto della risposta dello Stato con l'aumento richiesto di uomini e mezzi sul territorio ed ha annunciato possibili iniziative di protesta bipartisan per sollecitare gli organi sovracomunali a porvi rimedio.Al termine della serata della Sala San Felice è intervenuto il sindacoil quale ha annunciato la chiusura della messa in sicurezza della discarica di San Pietro Pago per il prossimo 26 novembre, poi toccherà al Comune avviare la fase di chiusura. Procede l'abbattimento dei capannoni delle ex AFP a cura dei privati, al termine della quale l'ente comunale ritornerà in campo dopo la bonifica di Lama Castello già effettuata con tre diversi finanziamenti negli anni scorsi. L'ASL Bari sta continuando l'edificazione della nuova Casa della Salute a cui, ha annunciato il primo cittadino, si aggiungerà nei prossimi anni la Casa di Comunità nell'ex Punto di Primo Intervento, un doppio polo sanitario mai esistito a Giovinazzo. Sollecito si è detto quindi affatto contento dello stato delle strade cittadine, ma i lavori di Acquedotto Pugliese - ha ricordato - sono troppo importanti ed avranno un impatto notevole nelle vite della popolazione locale. Appena giungeranno fondi, le strade saranno asfaltate. Va sottolineato come AQP ha avviato la fase di messa in pressione del nuovo impianto e di potabilizzazione dell'acqua, un aspetto davvero non da poco. Sollecito ha quindi ribadito di essere stato orgoglioso dei progetti di accoglienza di bimbi e bimbe ucraini, con grande rammarico per l'allargamento delle zone di conflitto nel mondo, annunciando possibili iniziative comunali in favore della popolazione palestinese.Infine i passaggi su agricoltura, con oltre 3 milioni di metri cubi di acque reflue che saranno a disposizione degli agricoltori e soprattutto sul porto, con la candidatura del Comune per rimettere nuovi pontili in mare. L'idea è quella di riportare nuovi attracchi a Giovinazzo, soprattutto per imbarcazioni per la pesca, fino ad oggi solo in 4 autorizzate.