Solenni festeggiamenti a Giovinazzo per la Beata Vergine del Monte Carmelo

Si concluderà domani, 14 luglio, la novena in onore dellaall'interno della Parrocchia San Giuseppe.Il programma dei festeggiamenti, varato grazie alla collaborazione con Associazione abitino della Madonna del Carmine, presieduta da Gianni Carlucci, proseguirà ilcon la Santa messa delle ore 8.30, per poi proseguire alle 18.30 con la celebrazione eucaristica presieduta da don Luigi Caravella, parroco di San Giuseppe, che porterà al rito della vestizione dei nuovi associati. Alle 20.00 invece la messa presieduta da don Raffaele Tatulli sarà il preludio alla Veglia Mariana delle ore 21.00.Il, al mattino, vi saranno tre messe mattutine nella piccola chiesetta detta del Carminiello, nei pressi della parrocchia San Giuseppe. Poi alle 18.30, solenne messa vespertina nella chiesa di via Dogali presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Alle 20.00 ancora un'altra celebrazione.Sabato, alle 19.00, messa in suffragio dei defunti dell'Associazione Abitino della Madonna del Carmine. Alle 20.00 intensa catechesi su San Giovanni Paolo II tenuta da don Giuseppe Germinario.DomenicaSante messe alle 8.00, alle 10.30 ed alle 19.00. Poi alle spettacolo teatrale dal titolo "Nel nome della Madre" a concludere i festeggiamenti che, per ragioni legate alla normativa anti-Covid, non culmineranno con la tradizionale processione (in foto una edizione di qualche anno fa), ma che non avranno qualcosa in più dal punto di vista prettamente spirituale.