Giovinazzo celebra San Giuseppe: il programma in parrocchia

Continua all'interno dellan via Dogali, il programma liturgico in onore del Santo a cui la chiesa è dedicata.A Giovinazzo la devozione per San Giuseppe ha antichissime radici e si sostanzia con gli Altarini presso famiglie dedicati al padre terreno di Gesù nella giornata del 19 marzo.Il programma liturgico in parrocchia è iniziato il 10 marzo con la Novena che durerà sino al 18 marzo. Gli orari sono sempre alle 9.00 al mattino ed alle 18.30 al pomeriggio. Orari validi anche oggi, sabato 15 marzo.Domenica 16 marzo il programma prevede la prima messa mattutina alle 8.00, poi alle 9.00 un momento comunitario con la "Colazione da Dio" nei locali parrocchiali, in cui i fedeli potranno ritrovarsi nel giorno festivo. Poi alle 10.30 ci sarà la seconda messa con la contestuale benedizione dei papà.Al pomeriggio, alle 18.30, la messa vespertina sarà officiata dal parroco, don Vincenzo Sparapano, con il pensiero omelitico del diacono Vincenzo Piccininni.Il 17 ed il 18 marzo la celebrazione eucaristica si terrà alle 18.30 e sarà presieduta da don Alessandro Farano, cappellano dell'Istituto Ancelle della Divina Provvidenza di Bisceglie.Infine il 19 marzo, la giornata più attesa a Giovinazzo, coincidente con la solennità liturgica di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Nella parrocchia di via Dogali alle 9.00 ci sarà la prima messa con l'accoglienza delle scolaresche. Alle 11.30 recita del Rosario e Supplica al Santo. Poi alle 18.30 ci sarà la festa nel quartiere sancito dal giro per le strade della Bassa Musica Città di Molfetta; infine alle 19.00 la messa solenne presieduta da don Vincenzo Sparapano.