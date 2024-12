Vincenzo Piccininni diacono della parrocchia San Giuseppe

che ha sin qui prestato il suo ministero nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, sarà nuovo diacono dellaA darne l'annuncio via social don Vincenzo Sparapano, che guida la comunità di via Dogali. Di seguito il messaggio integrale:«Il Vescovo - scrive don Vincenzo - ha inviato nella nostra comunità parrocchiale il Diacono Vincenzo Piccininni. Comincerà a svolgere il suo ministero nei primi giorni di gennaio 2025. Assicuriamo la nostra preghiera al diacono Vincenzo e ringraziamo il Vescovo per la sua premura. Sia lodato il Signore!».Nella serata di ieri, 22 dicembre, al termine della messa vespertina nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, Piccininni è stato salutato dall'amministratore parrocchiale, padre Francesco Depalo, il quale ha ricordato come sia opportuno unire le forze tra la chiesa madre e le altre parrocchie e quanto sia stato importante il diacono per la crescita della comunità di fedeli. Una comunità che non abbandonerà, ma che tornerà a trovare nelle occasioni liturgiche rilevanti.