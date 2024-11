Ognissanti e Commemorazione defunti: gli orari delle messe a Giovinazzo

La Chiesa Cattolica celebra in questo lungo fine settimana la Festa di Ognissanti e dedica la giornata del 2 novembre alla commemorazione dei defunti, che culminerà alle ore 16.00 con la santa messa officiata da Mons. Domenico Cornacchia all'interno del cimitero comunale. Alle ore 15.00 del 2 novembre un corteo partirà dai piedi di Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II per dirigersi nella necropoli di via Crocifisso.Di seguito le celebrazioni nelle parrocchie cittadine:1° novembre - ore 8.30 - 10.30 - 18.302 novembre - ore 8.30 ore 15.00 ritrovo in piazza dei fedeli - ore 16.00 messa al cimitero comunale col vescovo; santa messa 18.30.1° novembre - ore 10.00 - 18.302 novembre - ore 15.00 ritrovo in piazza dei fedeli - ore 16.00 messa al cimitero comunale col vescovo1° novembre - ore 8.00 - 10.30 - 18.302 novembre - 8.30 - ore 15.00 ritrovo in piazza dei fedeli - ore 16.00 messa al cimitero comunale col vescovo1° novembre - ore 10.00 - 11.30 - 18.302 novembre - ore 15.00 ritrovo in piazza dei fedeli - ore 16.00 messa al cimitero comunale col vescovo1° novembre - ore 10.00 - 11.302 novembre - ore 15.00 ritrovo in piazza dei fedeli - ore 16.00 messa al cimitero comunale col vescovo; ore 18.30 in chiesa.SS CROCIFISSO1° novembre - ore 8.00 - 18.302 novembre - ore 8.00 - ore 16.00 messa al cimitero comunale col vescovo - ore 18.30 in chiesa.