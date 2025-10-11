Vita di città
Settimana Mondiale Allattamento, a Giovinazzo un flash mob a Villa Spada
Appuntamento per mamme e bimbi alle 11.00
Giovinazzo - sabato 11 ottobre 2025 Comunicato Stampa
"Priorità all'allattamento: creare reti sostenibili". Recita così il motto di quest' anno per invitare i cittadini a partecipare al flash mob, inserito nella Settimana Mondiale per l'Allattamento. A promuoverlo sarà il locale Consultorio Familiare con l'Azienda Sanitaria Locale di Bari – Distretto Socio Sanitario 1, l'Ordine della Professione Ostetrica di Bari-Bat e il MAMI.
L'evento, in collaborazione col Comune di Giovinazzo, è previsto per le ore 10.00 di oggi, sabato 11 ottobre, a Villa Spada -ex Parco Scianatico, dove si svolgeranno iniziative che coinvolgeranno adulti e bambini, madri, padri e figli. Un tema di grandissima attualità, che tenta di farsi largo nelle politiche sociali che non sempre vanno nella direzione della tutela di queste pratiche.
"La Settimana per l'Allattamento Materno" (SAM 2025), si legge in una nota in programma tutti gli anni, «raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell'allattamento materno, i governi, ed enti per sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno».
La giornata sarà animata da giochi per bambini e vedrà la presenza di esperti che informeranno sui benefici dell'allattamento nonché sulle migliori pratiche affinché possa risultare il più efficace ed utile possibile. Interverranno anche il Centro per le Famiglie di Giovinazzo e i Volontari della Croce Rossa Italiana e dell'UNICEF.
