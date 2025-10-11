Settimana Mondiale Allattamento, a Giovinazzo un flash mob a Villa Spada

"Priorità all'allattamento: creare reti sostenibili". Recita così il motto di quest' anno per invitare i cittadini a partecipare al flash mob, inserito nellaA promuoverlo sarà il localeL'evento, in collaborazione col Comune di Giovinazzo, è previsto per le ore 10.00 di oggi, sabato 11 ottobre, adove si svolgeranno iniziative che coinvolgeranno adulti e bambini, madri, padri e figli. Un tema di grandissima attualità, che tenta di farsi largo nelle politiche sociali che non sempre vanno nella direzione della tutela di queste pratiche.si legge in una nota in programma tutti gli anni, «raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell'allattamento materno, i governi, ed enti per sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno».La giornata sarà animata da giochi per bambini e vedrà la presenza di esperti che informeranno sui benefici dell'allattamento nonché sulle migliori pratiche affinché possa risultare il più efficace ed utile possibile. Interverranno anche il Centro per le Famiglie di Giovinazzo e i Volontari della Croce Rossa Italiana e dell'UNICEF.