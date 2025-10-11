Genitori e operatori insieme ai piccoli. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Genitori e operatori insieme ai piccoli. Foto Gianluca Battista
Vita di città

Settimana Mondiale Allattamento, a Giovinazzo un flash mob a Villa Spada

Appuntamento per mamme e bimbi alle 11.00

Giovinazzo - sabato 11 ottobre 2025 Comunicato Stampa
"Priorità all'allattamento: creare reti sostenibili". Recita così il motto di quest' anno per invitare i cittadini a partecipare al flash mob, inserito nella Settimana Mondiale per l'Allattamento. A promuoverlo sarà il locale Consultorio Familiare con l'Azienda Sanitaria Locale di Bari – Distretto Socio Sanitario 1, l'Ordine della Professione Ostetrica di Bari-Bat e il MAMI.

L'evento, in collaborazione col Comune di Giovinazzo, è previsto per le ore 10.00 di oggi, sabato 11 ottobre, a Villa Spada -ex Parco Scianatico, dove si svolgeranno iniziative che coinvolgeranno adulti e bambini, madri, padri e figli. Un tema di grandissima attualità, che tenta di farsi largo nelle politiche sociali che non sempre vanno nella direzione della tutela di queste pratiche.

"La Settimana per l'Allattamento Materno" (SAM 2025), si legge in una nota in programma tutti gli anni, «raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell'allattamento materno, i governi, ed enti per sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno».

La giornata sarà animata da giochi per bambini e vedrà la presenza di esperti che informeranno sui benefici dell'allattamento nonché sulle migliori pratiche affinché possa risultare il più efficace ed utile possibile. Interverranno anche il Centro per le Famiglie di Giovinazzo e i Volontari della Croce Rossa Italiana e dell'UNICEF.
  • Consultorio Familiare Giovinazzo
  • Settimana Mondiale Allattamento
Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
11 ottobre 2025 Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
Quelle colonne emblema di Giovinazzo ridotte ad orinatoio canino
11 ottobre 2025 Quelle colonne emblema di Giovinazzo ridotte ad orinatoio canino
Altri contenuti a tema
Settimana allattamento, un flash mob a Villa Spada Attualità Settimana allattamento, un flash mob a Villa Spada Nuova campagna di sensibilizzazione. Appuntamento alle 10.00 il 5 ottobre
Settimana Allattamento, un flash mob a Giovinazzo Eventi e cultura Settimana Allattamento, un flash mob a Giovinazzo L'appuntamento è fissato per le ore 10.00 del 7 ottobre in piazzetta Stallone
Settimana dell'allattamento, il 15 ottobre flash mob a Giovinazzo Attualità Settimana dell'allattamento, il 15 ottobre flash mob a Giovinazzo Appuntamento in piazzetta Stallone alle ore 10.00
Il latte materno, un toccasana per mamma e bambino Sociale Il latte materno, un toccasana per mamma e bambino Sabato il flash mob pro allattamento del Consultorio Familiare di Giovinazzo
Settimana Mondiale per l’Allatamento, sabato un Flash Mob in Piazza Vittorio Emanuele II Sociale Settimana Mondiale per l’Allatamento, sabato un Flash Mob in Piazza Vittorio Emanuele II Dalle 10.00 alle 13.00 attività a sostegno dell'utilizzo del latte materno
1 Giovinazzo dice sì al latte materno Sociale Giovinazzo dice sì al latte materno Esibizioni canore, baby dance, belly painting, stand informativi e molto altro per l’“Allattamento base per la vita”
Sabato flash mob per l'allattamento in Villa Comunale Sociale Sabato flash mob per l'allattamento in Villa Comunale Era stato rinviato una settimana prima per avverse condizioni meteo
Flash Mob per sostenere l’allattamento Eventi e cultura Flash Mob per sostenere l’allattamento Sabato mattina in Villa Comunale previste iniziative che coinvolgeranno famiglie ed operatori del settore
Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
11 ottobre 2025 Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
A Giovinazzo nuova apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro
10 ottobre 2025 A Giovinazzo nuova apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro
Cultura dell'acqua, Depalma e la Federciclismo siglano protocollo con AQP
10 ottobre 2025 Cultura dell'acqua, Depalma e la Federciclismo siglano protocollo con AQP
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
10 ottobre 2025 Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo
10 ottobre 2025 Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo
Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice
10 ottobre 2025 Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice
Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo
10 ottobre 2025 Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»
10 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.