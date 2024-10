Settimana allattamento, un flash mob a Villa Spada

Recita così l'invito stampato sui manifesti presenti in tutta Giovinazzo per invitare i cittadini a partecipare al Flash Mob, inserito nellaA promuoverlo sarà il locale Consultorio Familiare con l'Azienda Sanitaria Locale di Bari – Distretto Socio Sanitario 1, l'Ordine della Professione Ostetrica di Bari-Bat e il MAMI.L'evento, in collaborazione col Comune di Giovinazzo, è previstodove si svolgeranno iniziative che coinvolgeranno adulti e bambini, madri, padri e figli.Un tema di grandissima attualità, che tenta di farsi largo nelle politiche sociali che non sempre vanno nella direzione della tutela di queste pratiche. «La Settimana per l'Allattamento Materno (SAM 2024) - si legge in una nota - in programma tutti gli anni, raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell'allattamento materno, i governi, ed enti per sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno».La giornata sarà animata da giochi per bambini e vedrà la presenza di esperti che informeranno sui benefici dell'allattamento nonché sulle migliori pratiche affinché possa risultare il più efficace ed utile possibile. Interverranno anche i Volontari della Croce Rossa Italiana e dell'UNICEF.