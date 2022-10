Settimana dell'allattamento, il 15 ottobre flash mob a Giovinazzo

"Diamoci una Mossa –Sosteniamo l'Allattamento".Recita così l'invito stampato sui manifesti presenti in tutta Giovinazzo per invitare i cittadini a partecipare al flash mob "Insieme per l'Allattamento", inserito nella Settimana Mondiale per l'Allattamento.A promuoverlo sarà il locale Consultorio Familiare con l'Azienda Sanitaria Locale di Bari –Distretto Socio Sanitario 1, l'Ordine delle Ostetriche di Bari-Bat e il MAMI.L'evento in collaborazione col Comune di Giovinazzo è previsto per le ore 10.00 di sabato 15 ottobre in piazzetta Stallone, dove si svolgeranno iniziative che coinvolgeranno adulti e bambini, madri, padri e figli. Un tema di grandissima attualità, che tenta di farsi largo nelle politiche sociali che non sempre vanno nella direzione della tutela di queste pratiche.si legge sui siti internet, in programma tutti gli anni, «raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell'allattamento materno, i governi, ed enti per sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno».La giornata sarà animata da giochi per bambini e vedrà la presenza di esperti che informeranno sui benefici dell'allattamento nonché sulle migliori pratiche affinché possa risultare il più efficace ed utile possibile.