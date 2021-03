Visto il "Regolamento per la concessione sussidi di natura economica a soggetti in condizione di disagio socio-economico", l'assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito, rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze al fine di accedere all'inserimento nella graduatoria del "Servizio Civico" per l'anno 2021 .Il servizio ha le seguenti finalità:- fornire una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo nella collettività, di valorizzarne la dignità personale, di favorire la sua integrazione sociale e di promuovere il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali;- perseguire obiettivi di contrasto alle povertà e di reinserimento sociale di persone che versino in stato di difficoltà economica;- fornire una forma di assistenza, alternativa alla mera erogazione di provvidenze economiche, rivolta prioritariamente a coloro che siano privi di occupazione, che abbiano perso il lavoro, che non siano più in età lavorativa o che siano privi di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici o privati;Potranno beneficiare anche i portatori di forme di invalidità, i quali svolgeranno attività di volontariato compatibili alla loro condizione fisica.I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno svolgere servizi utili alla collettività non qualificabili come prestazione di lavoro, ma attività di volontariato nei seguenti ambiti:a) servizio di vigilanza presso immobili comunali, parchi, giardini, piazze, biblioteca comunale, impianti sportivi, strutture pubbliche, nonché nei confronti degli alunni in prossimità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;b) servizio di pulizia di strutture pubbliche (biblioteca comunale, impianti sportivi, scuole etc..);c) accompagnamento sugli scuolabus e attività di aiuto ai soggetto svantaggiati ed in situazione di bisogno assistenziale (portatori di disabilità, minori, anziani, etc.)d) ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio e della comunità.Gli interessati alle attività del "Servizio Civico" che non l'abbiano già fatto, dovranno presentare la domanda utilizzando un apposito modello predisposto dall'Ente con il quale dovranno dichiarare:· di essere residenti nel Comune di Giovinazzo da almeno un anno fatta eccezione per coloro i quali abbiano maturato nell'ultimo quinquennio, tre anni di residenza sul territorio;· di possedere una Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00;· di essere in età compresa tra il 18° ed il 75° anno;· di non beneficiare contemporaneamente, essi stessi e ciascun componente del proprio nucleo familiare, di alcun altra forma di sussidio da parte del Comune né di altri interventi di inclusione sociale o sostegno al reddito(ad es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità)Non sono ammesse domande provenienti da più componenti lo stesso nucleo familiare.Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.Ogni cittadino, che presterà uno dei su citati servizi, riceverà un contributo giornaliero di € 10,00 (dieci).A pena di esclusione, l'istanza potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 16 APRILE 2021 con le seguenti modalità:- a mano, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); - a mezzo mail a: protocollo@comune.giovinazzo.ba.it oppure protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it L'ufficio competente provvederà ad istruire le istanze pervenute e redigerà apposita graduatoria, in base all'indicatore ISEE in ordine crescente, che avrà validità fino al 31/12/2021.L'avviso è pubblicato sul sito www.comune.giovinazzo.ba.it unitamente alla modulistica necessaria.