Centri Estivi, approvati sette progetti dalla Giunta comunale di Giovinazzo

Con Delibera di Giunta comunale n. 159 del 29/07/2021 e successiva determina dirigenziale, sono state approvate le proposte progettuali per la realizzazione di Attività Ludico Ricreative per iQuesti i progetti selezionati:1) Progetto Campo Estivo "The rights garden" per minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, di CHÁRISMA Coop. Sociale Onlus;2) Progetto educativo "CondividiAMO l'Estate", per minori di età compresa tra i 3 gli 11 anni, dei Soggetti co-progettandi: METROPOLIS CONSORZIO Coop. Soc. Onlus (Ente capofila), OASI VINCENZIANA Soc. Coop. Soc., LAVORO E SICUREZZA S.r.l ;3) Progetto educativo "Emotivamente", per minori di età compresa tra i 3 ed i 12 anni, di ACCENTO Soc. Coop. Soc. a.r.l.;4) Progetto "Esperienze di Psicomotricità Funzionale e Percorsi Sensoriali", per minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, di EUGEMA ONLUS;5) Progetto educativo "Centro Estivo", per minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, dei Soggetti co-progettandi: IRIDE Onlus Soc. Coop. Soc., e Associazione Volontari SerMolfetta;6) Progetto Educativo Centro Estivo "Estate…Avventura", per minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, di FELISIA Soc. Coop. Soc. a.r.l.;7) Progetto educativo Centro Estivo "Naturalmente Estate", per minori di età compresa tra i 3 ed i 12 anni, di ANTELAS onlus Soc. Coop. Soc. a.r.l.I genitori interessati possono rivolgersi, per la iscrizione dei propri figli ai Centri Estivi/Attività ludico-ricreative, direttamente alle cooperative indicate.L'assessore alle Politiche Socialiha dichiarato: «Anche per questa estate 2021 cogliamo l'opportunità offerta dal Dipartimento per le politiche familiari del Governo mettendo a disposizione le risorse economiche stanziate a favore della progettualità dei diversi soggetti del nostro territorio che si occupano di attività educative per minori. Siamo soddisfatti - ha quindi concluso - perché l'offerta su Giovinazzo è ampia e contempla diverse iniziative».