Abitazioni in locazione 2020, pubblicato bando del Comune di Giovinazzo

È stato pubblicato sul sito del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , il bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2020 (art. 11, legge n. 431/1998).Al Comune di Giovinazzo è stata assegnata dalla Regione Puglia la somma dia cui si aggiungono altririvenienti da economie dal fondo per il sostegno alla morosità incolpevole.La scadenza per presentare le domande è fissata al prossimo 18 febbraio alle ore 12.00. I dettagli dell'avviso sono reperibili al seguente link «Anche quest'anno abbiamo deciso di cofinanziare il bando affitti per ottenere ulteriori risorse per la premialità - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito Il nostro co - finanziamento del 20% quest'anno ammonterà a 45.176,19 euro permettendo al nostro avviso di avere una dotazione economica più alta rispetto al passato, in totale 287.482,15 ,a cui appunto vanno aggiunti i fondi di premialità. Queste risorse si aggiungono alle risorse economiche di nuovi ulteriori avvisi che stiamo preparando con fondi comunali per attenuare gli effetti della crisi generata dal Covid».