Buoni educativi per bimbi fino a 3 anni: tutte le informazioni per ricevere il servizio

La Regione Puglia mette e a disposizioneper bimbi dagli zero ai tre anni.«Le famiglie con reddito ISEE inferiore a- ha spiegato il sindacoche ha mantenuto per sé la delega alle Politiche Sociali ed Educative - possono ottenere riduzioni della retta per asili nido, sezioni primavera, centri ludici per l'infanzia e nidi in famiglia accreditati nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 2 agosto.«Una misura di grandissima importanza - ha evidenziato l'assessore regionale al ramo,-, giustamente molto attesa da numerose famiglie in attesa di pianificare il futuro dei loro bambini e bambine. Qualche settimana fa avevamo garantito la continuità nell'erogazione di contributi economici per le famiglie con minori da 0 a 3 anni e con un investimento di risorse pari a 26 milioni di euro del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, abbiamo mantenuto fede ai nostri impegni. Come molti sanno, con l'introduzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, i servizi educativi da 0 a 3 anni sono diventati parte del sistema dell'istruzione, con un passaggio di competenza dal Welfare all'Istruzione. Si tratta di un cambiamento importante a cui stiamo lavorando, anche alla luce della programmazione dei fondi europei 2021-2027. I bambini e le bambine sono il nostro presente ma anche il futuro, è importante dedicare a loro la massima attenzione e priorità moltiplicando le opportunità di crescita e sviluppo in modo da garantire a tutti pari opportunità di educazione e di istruzione e alle famiglie una migliore conciliazione tra vita e lavoro».Ai buoni educativi "zerotre" è stata assicurata una dotazione finanziaria iniziale di 26.000.000,00 di euro con un Avviso che ha validità esclusivamente in riferimento all'anno educativo 2022/2023, c.d. annualità "ponte". La decorrenza del Buono