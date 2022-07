A Giovinazzo riaperti i termini per il Servizio Civico 2022

Il Comune di Giovinazzo, al fine di supportare i cittadini che versano in stato di difficoltà economica e di coinvolgerli nel potenziamento delle attività e dei servizi di pubblico interesse promossi nella stagione estiva, ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature per l'inserimento nella graduatoria delper l'anno 2022.L'avviso è riservato ai cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:- residenti nel comune di Giovinazzo da almeno un anno, fatta eccezione per coloro i quali abbiano maturato nell'ultimo quinquennio tre anni di residenza sul territorio;- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.000,00;-età compresa tra il 18° ed il 75° anno;- non beneficiari contemporaneamente, essi stessi e ciascun componente del proprio nucleo familiare, di alcun'altra forma di sussidio da parte del Comune né di altri interventi di inclusione sociale o sostegno al reddito (ad es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità).Sarà possibile presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 5 agosto 2022, utilizzando le seguenti modalità:- a mano, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;- a mezzo pec a: servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it . Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, è possibile consultare la sezione Notizie del sito web istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it